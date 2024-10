Parece de lujo pero cuesta 5 euros: el plato preparado de Mercadona que nadie esperaba

Hay productos que, al verlos en el supermercado, uno no puede evitar pensar que son pequeños lujos al alcance de muy pocos. Sin embargo, el último plato preparado de Mercadona ha sorprendido a todos y nadie lo esperaba: un Steak Tartar de vacuno marinado, listo para comer, que parece digno de los mejores restaurantes pero que, increíblemente, cuesta poco más de 5 euros. Este plato ha causado sensación, y no es para menos. ¿Quién hubiera pensado que se podría disfrutar de un manjar así sin salir de casa y sin gastar una fortuna?.

Este Steak Tartar de Mercadona llega en una bandeja de 200 g, con un precio de 5,50 euros, y está pensado para aquellos que buscan una opción gourmet rápida y deliciosa. El tartar, tradicionalmente conocido por ser un plato elegante y sofisticado, encuentra en este producto una versión lista para consumir, sin complicaciones ni largas preparaciones. Mercadona ha dado un giro sorprendente a este clásico de la gastronomía, con una receta que combina ingredientes de alta calidad y una mezcla de sabores muy bien lograda. Todo ello, sin olvidar su accesibilidad, convirtiéndolo en un verdadero imprescindible para los amantes de la carne. Un plato preparado de Mercadona que ya está dando mucho que hablar, y se agota en sus tiendas así que si lo ves, no dudes en hacerte con él porque es un auténtico manjar por menos de lo que te costaría en un restaurante.

El plato preparado de Mercadona que parece de lujo

El Steak Tartar de vacuno marinado de Mercadona está compuesto principalmente por carne de vacuno (92%), lo que garantiza una base de excelente calidad. La carne está marinada con una salsa especial que incluye pepinillos agridulces, mezcla de especias, salsa Worcester, cebolla, ajo, sal y tomate, logrando una combinación perfecta de sabores. A nivel nutricional, este plato aporta 111 kcal por cada 100 g, con un contenido moderado de grasas (4,0 g), de las cuales solo 0,8 g son saturadas. Además, ofrece 16 g de proteínas, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan platos equilibrados y proteicos.

¿Qué es el steak tartar y por qué elegir el de Mercadona?

El steak tartar es un plato originario de la cocina europea, que se popularizó a finales del siglo XIX. Consiste en carne cruda de vacuno finamente picada y mezclada con condimentos y salsas, creando una experiencia única en cada bocado. Aunque tradicionalmente se prepara en el momento, Mercadona ha encontrado la manera de ofrecerlo ya listo para consumir, sin perder su esencia.

Elegir el Steak Tartar de Mercadona tiene muchas ventajas, empezando por la comodidad. No es necesario picar la carne ni preparar los condimentos, ya que el producto viene listo para comer. Además, su sabor está perfectamente equilibrado, gracias a la marinada que resalta los matices de la carne sin que ningún ingrediente sobresalga en exceso. La salsa que lo acompaña es suave pero sabrosa, con un toque de acidez que contrasta perfectamente con la textura suave de la carne.

Un lujo asequible para todos los paladares

El hecho de que este Steak Tartar cueste tan sólo 5,50 euros lo convierte en un producto al alcance de todos, algo que en otros tiempos hubiera sido impensable. Esta democratización de la comida gourmet es algo que Mercadona sabe hacer muy bien, y este plato es prueba de ello. Ideal para una cena rápida pero sofisticada, o incluso para sorprender a invitados sin necesidad de pasar horas en la cocina.

Además, su fácil preparación es otro punto a favor. Basta con abrir el envase, remover el contenido y está listo para servir. No hace falta complicarse, lo que lo convierte en una opción excelente para quienes valoran la calidad, pero no disponen de mucho tiempo. Incluso se puede acompañar con un buen pan tostado o unas papas fritas finas para darle un toque extra de textura.

A tener en cuenta: ¿Es saludable?

A pesar de ser un plato preparado, el Steak Tartar de vacuno marinado de Mercadona no deja de ser una opción relativamente saludable. Si se consume con moderación, puede formar parte de una dieta equilibrada. Su contenido proteico es alto, lo que lo hace ideal para quienes buscan aumentar su ingesta de proteínas, y su aporte calórico no es excesivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que contiene 2,8 g de sal por cada 100 g, lo cual puede ser elevado si se consume en grandes cantidades. Como siempre, la clave está en disfrutarlo con moderación y en combinación con otros alimentos frescos.

En resumen, el Steak Tartar de vacuno marinado de Mercadona es una opción ideal para quienes desean disfrutar de un plato sofisticado sin gastar demasiado. Por sólo 5,50 euros, se puede degustar una receta de alta calidad, con ingredientes bien seleccionados y un sabor que sorprende. Además, su presentación y facilidad de consumo lo convierten en una opción práctica para cualquier ocasión, ya sea una cena rápida en casa o un almuerzo especial.

Mercadona ha logrado una vez más traer un producto que parece de lujo a un precio asequible, demostrando que no siempre es necesario pagar una fortuna para disfrutar de la buena comida. Si aún no lo has probado, este Steak Tartar es una experiencia culinaria que no te decepcionará.