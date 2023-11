Este otoño, hay una prenda que está triunfando entre las influencers y que no puede faltar en tu armario. Se trata de un pantalón de Zara Kids que tiene un diseño muy original y que te hará destacar entre la multitud. ¿Quieres saber de qué pantalón se trata y cómo lo puedes combinar? Sigue leyendo y te lo contamos todo sobre el pantalón metalizado de Zara Kids que arrasa entre las influencers este otoño.

El pantalón metalizado de Zara Kids que está triunfando

Si quieres estar a la última esta temporada, no puedes dejar escapar el pantalón metalizado de Zara Kids que está causando furor entre las influencers. Se trata de un pantalón recto con cinturilla elástica y bolsillos delanteros y traseros, que tiene un efecto plateado muy llamativo y original. Su precio es de 25,95 euros y lo puedes encontrar en la web de Zara y dentro de su sección infantil.

Pero lo mejor de este pantalón es que no solo es apto para las más pequeñas, sino que también lo puedes lucir tú si eres una mujer adulta. Y es que el pantalón se vende en tallas hasta los 13/14 años y para una altura de 1,64 metros, así que si tienes esas medidas o menos, puedes hacerte con él sin problemas.

Una de las influencers que ya ha caído rendida ante este pantalón es Maribel Domínguez, que lo ha mostrado en su cuenta de Instagram combinándolo con unas zapatillas deportivas New Balance y un abrigo gris a juego. El resultado es un look casual, cómodo y muy moderno, que no pasa desapercibido y que muchas de sus seguidoras ya copian. Tú puedes llevarlo igual o combinar este pantalón con otra marca o firma de zapatillas que te guste más y una sudadera para un look más deportivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maribel Domínguez 🇪🇸 (@mdfhima)

De hecho, el pantalón metalizado de Zara Kids es una prenda muy versátil, que puedes adaptar a diferentes estilos y ocasiones. Puedes llevarlo con una camiseta básica y una chaqueta de cuero para un outfit rockero, o con una blusa de seda y unos tacones para un look más sofisticado. También puedes jugar con los colores y los accesorios para crear contrastes y darle más personalidad a tu conjunto.

No lo dudes más y hazte con el pantalón metalizado de Zara Kids que arrasa entre las influencers este otoño. Es una prenda que no te dejará indiferente y que te hará brillar con luz propia. ¡Corre antes de que se agote!.