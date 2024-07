Palo de la Seguridad Social a los autónomos: se confirma la peor noticia

Durante el primer trimestre de 2024, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) registró un incremento de 19.231 nuevos autónomos, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto a diciembre de 2023 y elevando el total a 3.359.076 trabajadores por cuenta propia. Este aumento general es notable, pero algunos sectores clave, como la agricultura y el comercio, continúan enfrentando caídas significativas. La agricultura perdió 1.149 cotizantes, lo que equivale a una reducción del 0,44%, mientras que el comercio, a pesar de ser el sector con mayor número de autónomos, disminuyó en 587 personas, una caída del 0,1%. También se observó una ligera disminución en el sector financiero y de seguros, con 31 cotizantes menos.

En contraste, los sectores de mayor crecimiento incluyen información y comunicación, con un aumento del 2,3%, y educación, que creció un 2%. En términos absolutos, las áreas con mayores incrementos fueron las actividades profesionales, científicas y técnicas (3.371 autónomos), construcción (3.107), hostelería (2.958), actividades sanitarias (2.106) y educación (2.061). Regionalmente, Islas Baleares y Andalucía destacaron con aumentos del 2,9% y 0,9% respectivamente. Andalucía y Comunidad Valenciana lideraron en términos absolutos, sumando 5.069 y 3.408 nuevos autónomos. Sin embargo, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias registraron pérdidas. Finalmente, cabe destacar que el crecimiento de mujeres autónomas superó al de los hombres, con un incremento del 0,8% frente al 0,5% masculino. De los nuevos autónomos, 9.657 fueron mujeres y 9.574 hombres. Lorenzo Amor, presidente de ATA, destaca que, a pesar del contexto político y electoral, el mercado laboral sigue creciendo, con un incremento en el número de autónomos y empleo general.

Tarifa Plana para autónomos

Los nuevos trabajadores autónomos en España tienen la posibilidad de beneficiarse de una cuota reducida de 80 euros mensuales durante el primer año de su actividad, conocida como Tarifa Plana.

Esta bonificación está diseñada para aliviar la carga económica inicial de emprendedores que se inician en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Además, los autónomos tienen la opción de extender esta tarifa reducida durante un segundo año, siempre y cuando los ingresos anuales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2024 se establece en 15.876 euros.

Sin embargo, si un autónomo decide solicitar esta extensión y posteriormente sus ingresos exceden el SMI, se enfrentará a la obligación de regularizar las cuotas impagadas. Este ajuste puede resultar en pagos adicionales significativos a la Seguridad Social. Si los ingresos superan ligeramente el SMI, el autónomo podría tener que abonar hasta 2.568 euros, mientras que si los ingresos mensuales sobrepasan los 6.000 euros, el ajuste podría llegar a ser de hasta 5.400 euros. Estas cuantías corresponden a la diferencia entre la Tarifa Plana y las cuotas normales que deberían haberse pagado.

La Tesorería de la Seguridad Social podría tardar hasta tres años en reclamar estas diferencias. Este retraso puede causar problemas financieros significativos a los autónomos, quienes podrían recibir una notificación de ajuste mucho tiempo después de haber finalizado el periodo de la Tarifa Plana. Para evitar sorpresas, es fundamental que los autónomos presenten sus declaraciones fiscales a tiempo y mantengan un control riguroso de sus ingresos.

Por otro lado, cabe destacar que la regularización de la Tarifa Plana no afecta a los nuevos autónomos durante su primer año de actividad. Independientemente de los ingresos obtenidos durante este periodo, sólo se paga la cuota reducida de 80 euros mensuales.

Sin embargo, existen varias causas por las cuales la Seguridad Social puede denegar la Tarifa Plana, como no marcar la casilla correspondiente en el formulario de alta, darse de alta en Hacienda antes que en la Seguridad Social, tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social, realizar el alta fuera de plazo, no haber transcurrido dos años desde el último alta como autónomo, o no solicitar la prórroga en el tiempo adecuado.

Nuevas ayudas en las comunidades autónomas

Los autónomos en España pueden acceder a una variedad de prestaciones que otorgan las comunidades autónomas, diseñadas para facilitar el inicio y desarrollo de su actividad profesional.

Cantabria proporciona subvenciones basadas en varios factores, como edad, discapacidad, violencia de género o desempleo prolongado. Además, hay ayudas adicionales para quienes inicien actividades en sectores clave para la transformación económica.

Galicia tiene el Programa «Xempre Autónomo», que proporciona ayudas de entre 2.000 y 4.000 euros. La fecha límite para solicitar estas ayudas es el 30 de septiembre de 2024.

En Castilla y León, los autónomos residentes en Soria pueden beneficiarse de una tarifa reducida durante tres años. Cataluña ofrece apoyo específico a emprendedores menores de 30 años, con ayudas que pueden llegar hasta 15.876 euros.

Canarias, por su parte, proporciona una subvención de hasta 10.000 euros para el establecimiento de nuevas actividades. También ofrece reducciones en los intereses de financiación y cobertura parcial de servicios de asistencia técnica, aunque la convocatoria actual ha expirado.

En Aragón, los nuevos autónomos pueden recibir ayudas que oscilan entre 3.000 y 6.000 euros. Adicionalmente, se ofrecen subvenciones para el relevo generacional y para la incorporación al negocio familiar, con cuantías de entre 4.000 y 6.000 euros. Los emprendedores en Teruel también disfrutan de una tarifa reducida de 80 euros al mes durante tres años.