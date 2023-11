Palabra de una farmacéutica: el complemento de Mercadona que todos deberíamos tomar

Uno de los productos que más gustan entre los clientes de Mercadona son los complementos y aunque podemos encontrar de distinto tipo y destinado a funciones tan diversas como ayudar a nuestra sistema inmunitario, nuestros huesos o nuestro descanso, hay uno que parece destacar de forma especial a ojos de una experta. Toma nota entonces, porque este es el complemento de Mercadona que todos deberíamos tomar según aconseja una farmacéutica.

El complemento de Mercadona que todos deberíamos tomar

De entre todos los complementos que venden en Mercadona hay uno que según la farmacéutica Helena Rodero todos deberíamos tomar. Rodero tiene una cuenta de Instagram, @helena.rodero, desde la que da buenos consejos para cuidarnos y en lo que respecta a complementos ella ya ha hecho su elección.

En un vídeo dedicado a los complementos que venden en Mercadona, Rodero ha desechado complementos como el de Omega 3, el colágeno o también el magnesio, sin embargo hay uno por el que sí que se decanta y que recomienda a todos sus seguidores.

Se trata de la vitamina C de 500 mg que se vende en un bote con comprimidos efervescentes. En palabras de Rodero, «por un precio ridículo tienes 500 mg de vitamina C pura», y que según leemos en el bote ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Pero además Rodero añade los casos en los que recomienda tomar este complemento todos los días. En concreto, desde su cuenta específica que debemos tomar este complemento en caso de tener alguna enfermedad vascular, especialmente varones fumadores, también si tenemos un resfriado, aunque no de manera preventiva y sí para reducir las molestias de los síntomas.

Además desde su perfil, la farmacéutica señala que se puede tomar también en caso de cáncer de vejiga (asociado a bacilo

Calmette-Guérin), si se tiene hipertensión (fijándose que no lleve sodio) y si se tienen cataratas (en prevención de vitreoretinopatía proliferativa).

El precio de este complemento de vitamina C de 500 mg que venden en Mercadona es de 1,95 euros y se aconseja tomar un comprimido al día. No hay que exceder la dosis recomendada ya que el bote no lo especifica pero Rodero sí que ha contestado a uno de sus seguidores en Instagram, que le ha preguntado que pasa si te pasas y tomas de más. La farmacéutica ha advertido de los efectos secundarios y ha especificado diciendo que podemos sufrir de malestar intestinal principalmente pero también que podríamos acabar formando piedras de oxalato.