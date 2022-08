Amazon parece decidida a seguir innovando en lo que respecta al e-commerce. La empresa de Jeff Bezos ya anunció hace más de un año que comenzaría a repartir sus paquetes a través de drones, y a ello se le han sumado nuevas iniciativas como la apertura para 2023 y 2024 de supermercados sin cajeros. Una opción que está presente en varios países de Europa, incluyendo España. Pero no contentos con todo esto, además se anuncia ahora la posibilidad de pagar de una forma muy particular. Veamos de qué modo pagar con la palma de la mano ya es posible gracias a Amazon.

Pagar Amazon con la palma de la mano

El nuevo sistema de pago con la palma de la mano, y que por el momento se va a probar en 65 nuevas tiendas de Whole Foods en California (Estados Unidos) recibe el nombre de Amazon One y consiste en un sistema de reconocimiento biométrico en el que a través de la huella de nuestra mano podemos hacer pagos.

Un sistema que por el momento está en fase de prueba piloto para esos establecimientos que se extienden por el área de Malibú, Santa Mónica, Los Ángeles, Santa Cruz y la Bahía de California y que previamente (y desde 2020) se había probado en tiendas Whole Foods de Nueva York, Seattle, Austin y algunas de Los Ángeles.

Cómo funciona el sistema Amazon One

Amazon One emplea algoritmos y hardware personalizados para escanear la firma única de la palma de una persona y proporciona una forma rápida y sin contacto de permitir actividades diarias como pagar en una tienda, presentar una tarjeta de fidelización y entrada segura en sitios como una tienda, un estadio o lugar de trabajo. Los clientes se registran en un quiosco o dispositivo especial en las tiendas participantes y la inscripción lleva menos de un minuto, según Amazon. Después de insertar tu tarjeta de crédito, los compradores colocan la palma de su mano sobre el dispositivo y siguen las indicaciones para emparejar la tarjeta con la firma de su palma, que se crea en tiempo real a través de la tecnología de visión por computadora. Los clientes pueden inscribirse con una palma o ambas.

Después de registrarse, los clientes pueden usar el sistema de pago con la palma de la mano para pagar en las tiendas Whole Foods participantes. El pago con Amazon One se lleva a cabo en cuestión de segundos. Aquellas personas que usan Amazon afiliados también tienen la opción de vincular su ID de Amazon One con su cuenta de Amazon para obtener su descuento y beneficios para miembros Prime en Whole Foods.

¿Es Amazon One el futuro de los pagos?

La idea detrás de Amazon One es simple: acelerar el flujo de clientes a través de las tiendas minoristas simplificando el proceso de pago.

A diferencia de otros métodos de autenticación biométrica, como el reconocimiento de huellas dactilares, el escaneo de la palma de la mano no requiere que los usuarios interactúen físicamente con el equipo, lo que es una ventaja adicional desde el punto de vista de la higiene.

Amazon parece querer innovar cada vez más en la automatización de sus servicios. De hecho, este nuevo pago con la palma de la mano se suma a los ya lanzados hace tiempo: Just Walk Out implementado en las tiendas Amazon Go y Amazon Fresh, que permite a los clientes pagar sus compras escaneando un código de barras en su teléfono a la salida.

Si bien Amazon ha adoptado un enfoque lento y constante para implementar su tecnología de pago basada en la palma, que se presentó por primera vez en septiembre de 2020, la compañía cree que sus usos podrían expandirse mucho más allá de las tiendas de comestibles, en áreas como la venta de entradas para actividades de ocio o la comprobación de identidad en los trabajos.

Un obstáculo potencial para Amazon es la necesidad de convencer a los clientes y legisladores de que los riesgos de privacidad asociados con el intercambio de datos biométricos merecen la pena con respecto a los beneficios adicionales.

Sin embargo, a pesar de la creciente conciencia sobre los desafíos de la privacidad de los datos y las crecientes sospechas sobre los motivos de las empresas de tecnología más grandes del mundo, las personas han demostrado una y otra vez que están dispuestas a sacrificarse en nombre de la conveniencia.

En un intento por disipar cualquier preocupación, Amazon ha dejado en claro que los datos biométricos recopilados para respaldar los pagos con la palma de la mano se cifrarán y almacenarán en un servidor dedicado exclusivamente a Amazon One.