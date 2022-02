Pese a ser un tren de alta velocidad, Ouigo no se escapa del alza que el precio de la luz lleva registrando en los últimos meses, que ha llevado a la compañía a triplicar sus costes de electricidad. Sin embargo, ante la batalla ferroviaria por el viajero de alta velocidad, el tren low cost no prevé incrementar sus precios para seguir compitiendo con Avlo, la marca de bajo coste de Renfe.

La liberalización del sector ferroviario ha avivado la pelea por conseguir pasajeros. Las nuevas cuotas a repartir entre Renfe y Ouigo no se basarán sobre el actual mercado de 33 millones de pasajeros, sino que probablemente ascenderá hasta los 40 o 45 millones de usuarios, por lo que los precios serán especialmente importantes para aumentar el ‘trozo de la tarta’ que se que cada operador.

Una disyuntiva en la que Ouigo lo tiene claro: pese al incremento de costes fijos como la electricidad-que puede revertir en una reducción de los márgenes de beneficios- la filial en España de la francesa SNCF no se plantea subir los precios. Y es que, con respecto a la política de precios de los operadores ferroviarios, Ouigo señalaba que buena parte de las rebajas observadas en los tickets de Renfe se explica por la liberalización del sector y la entrada del grupo francés en el mercado español. «Es una respuesta, seguro, si no ¿por qué no se ha observado antes?», afirman desde la compañía.

«Queremos transmitir un modelo de negocio donde si se compran con antelación los billetes van a encontrar una tarifa muy interesante», aseguran desde Ouigo, que ha evidenciado que con una compra de dos semanas de antelación se observan bajadas de precios notables con respecto a hace dos años.

Renfe también sufre la subida de la luz

Por su parte, Renfe ha conseguido recuperar 57 millones de viajeros en 2021, hasta alcanzar los 323 millones, lo que supone un 21,6% más que en el ejercicio precedente. La recuperación paulatina de la demanda y la mejora de la productividad se ha traducido en un aumento de 400 millones de euros en los ingresos por ventas de billetes y transporte de mercancías, que se prevé rocen los 3.000 millones de euros.

Sin embargo, el esfuerzo en la contención de los no directamente ligados a la producción -publicidad, consultorías, informática, comunicaciones-, que alcanzan un ahorro del 66 millones de euros respecto a lo presupuestado, así como el importante impacto que va a tener el incremento extraordinario de los precios de la energía, que han aumentado en 133 millones de euros con relación a lo previsto. «Este incremento, que se estima será de un 80%, supondrá un importante lastre en los resultados definitivos», avisaba la compañía.