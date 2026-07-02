Es oficial y Hacienda lo confirma: estas personas con seguro de hogar pueden deducirse más de 1.000 euros en la declaración de 2026

Los contribuyentes españoles se podrán acoger a una deducción importante en la próxima campaña de la renta que se iniciará en abril de 2027 y en la que se tendrán que presentar los ingresos correspondientes al año 2026. Esto tiene que ver con la famosa deducción por seguro de hogar a la que se pueden agarrar las personas que tengan una hipoteca adherida a este seguro, los propietarios que arrenden una vivienda o los autónomos que trabajen desde casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la deducción en la declaración de la renta para las personas que tengan contratado un seguro del hogar.

El martes 30 de junio la Agencia Tributaria cerró la campaña de la renta 2025, en la que desde abril los trabajadores españoles han tenido que declarar los ingresos correspondientes al año anterior. A falta de confirmarlo de forma oficial, en los últimos tres meses alrededor de 25 millones de españoles (se calcula que un 2,1% más respecto al año anterior) han cumplido con sus obligaciones tributarias conforme manda la ley.

La Agencia Tributaria informó en su día que espera ingresar en esta campaña 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, y el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. En los próximos días, desde Hacienda pondrán números a un ejercicio de la renta en el que los contribuyentes han podido declarar el IRPF a través de internet, vía telefónica o, en el último mes, de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

El seguro de hogar en la declaración de la renta

De cara a la próxima campaña de la declaración de la renta, los ciudadanos que tengan un seguro de hogar y cumplan con los requisitos que marca Hacienda podrán aplicar una deducción que puede ser de hasta 1.000 euros en el mejor de los casos. El primer grupo son los propietarios de una vivienda con seguidor de hogar vinculado a su hipoteca.

Desde hace años, las personas que compraron un inmueble antes de enero 2013 y mantienen activo un préstamo hipotecario pueden acogerse a una ventaja fiscal de hasta un máximo de 1.356 euros. La base máxima deducible por inversión en vivienda se establece en 9.040 euros anuales y sobre esa base el contribuyente se puede aplicar un porcentaje máximo del 15%, que marca el límite de 1.356 euros. Así que los ciudadanos que en su día contrataran un seguro de hogar vinculado a la vivienda podrán deducirse este gasto en la renta. Esto tiene que quedar indicado en las casillas 547 y 548.

También podrán acogerse a una deducción en la renta los propietarios de una vivienda que alquilen el inmueble a otras personas. Esto se considera como un gasto deducible a la hora de calcular los ingresos y tiene que señalarse en la casilla 0114.

Otro grupo de contribuyentes que podrá introducir el seguro de hogar en la próxima campaña de la declaración de la renta son los trabajadores autónomos que trabajen desde casa y han notificado a Hacienda que este es el puesto habitual donde se desempeña la actividad laboral. De esta forma, se aplicará una deducción que irá en función de los metros de la casa destinados para el desarrollo de la actividad económica.