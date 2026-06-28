La Campaña de la Renta 2025 concluye el martes, 30 de junio, mientras que mañana lunes será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas.

Hay que tener en cuenta que la fecha límite que tenían los contribuyentes para presentar las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2025 con resultado a ingresar con domiciliación bancaria ya finalizó el pasado jueves, 25 de junio.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

Aunque la Agencia Tributaria espera superar los 25,2 millones de declaraciones este año, los expertos de TaxDown alertan de que un importante número de contribuyentes podría no llegar a tiempo al cierre de la campaña.

Presentar la Renta fuera de plazo es, de hecho, uno de los errores más habituales y puede acarrear diferentes recargos y sanciones.

Riesgos de presentarla fuera de plazo

Si Hacienda todavía no ha enviado un requerimiento avisando de la falta de presentación y la declaración sale a pagar, el contribuyente deberá asumir un recargo del 1% más otro 1% por cada mes completo de retraso.

Es decir, si se presenta en julio, se pagará un interés del 1%, si se hace en agosto, un 2%, en septiembre, un 3%; y así, sucesivamente. Pasados los 12 meses de retraso, el recargo pasa a ser del 15 % junto a los correspondientes intereses de demora. Por eso, desde TaxDown recomiendan realizar el trámite lo antes posible para evitar que el interés siga creciendo.

En el caso de que sí se reciba un requerimiento de Hacienda (las denominadas “cartas del miedo”), la sanción consiste en el pago de entre el 50 % y el 150 % del importe que se ha dejado de ingresar al fisco.

En estos escenarios, el contribuyente puede conseguir una reducción del 30 % de la sanción por conformidad con la misma y de otro 40 % por pronto pago y no recurrirla. En cualquier caso, Hacienda establece un plazo para presentar la declaración una vez realizado el aviso antes de iniciar un procedimiento sancionador.

Por otro lado, si la declaración sale a devolver o el resultado es 0€ y no se ha presentado a tiempo, ya sea por desconocimiento o por descuido, el contribuyente deberá hacer frente a una sanción. Esta ascenderá a 100 euros si no se ha recibido la carta del miedo y a 200 euros si la Agencia Tributaria sí ha emitido el requerimiento.

Multas por no hacer el pago

Existe otro escenario en el que, aunque se haya presentado la declaración a tiempo, el contribuyente puede enfrentarse a una multa.

Se trata de aquellas ocasiones en las que, saliendo a pagar, no se efectúa el correspondiente ingreso a la Agencia Tributaria (porque se haya introducido incorrectamente el IBAN, no hubiese fondos en el banco, etc.).

En el caso de realizar el pago voluntariamente, existe un recargo del 5 % sobre la cantidad dejada de ingresar a Hacienda. Si, por el contrario, llega primero la carta del miedo avisando del error, el recargo puede ser desde el 10 % hasta el 20 %.

«Es importante destacar que Hacienda tiene hasta cuatro años para revisar las declaraciones de la Renta, por lo que es posible recibir una de las famosas cartas del miedo incluso varios años después de que termine la campaña actual», señalan desde TaxDown.

Por eso, los expertos recomiendan guardar toda la documentación que acredite la información que estamos declarando para poder justificar nuestros datos también en el futuro.

Un 40% todavía sin presentar

Según los cálculos de TaxDown, más de 10 millones de personas aún no habían presentado su declaración de la Renta a principios de junio.

La Agencia Tributaria calculó al inicio de la campaña que este año se preveía la presentación de 25.251.000 declaraciones, pero solo se habían presentado 15.202.429 a cierre de mayo, lo que supone que cerca del 40% de los contribuyentes aún no había realizado este trámite obligatorio a solo un mes del fin de la campaña.

Cartas para subsanar errores

En esta campaña, la Agencia Tributaria ha realizado envíos de cartas (además de avisos en ‘Renta Web’ y en la ‘app’ en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la Agencia Tributaria.

La previsión estimada en un inicio por la Agencia Tributaria es la de terminar remitiendo en total cerca de 130.000 cartas a lo largo de la campaña.

El objetivo es seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa.

El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y ‘advertencias’ para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.