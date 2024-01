Ofertón para viajar: vuelos de avión por 15 euros a estos destinos

El año nuevo trae consigo nuevas ilusiones, nuevos proyectos y nuevos propósitos. Y entre ellos, seguro que muchos tienen el de viajar más y conocer nuevos lugares. Por eso, es el momento ideal para aprovechar las ofertas que nos ofrecen las aerolíneas y las compañías de transporte, que nos permiten conseguir nuestros billetes a precios muy asequibles. En concreto, te queremos hablar a continuación, del ofertón para viajar: vuelos de avión por 15 euros a unos destinos que seguro que no vas a querer dejar escapar.

Ofertón para viajar vuelos de avión por 15 euros

Ya sea en tren o en avión, hay opciones para todos los gustos y todos los bolsillos. Por ejemplo, Renfe e Iryo nos ofrecen descuentos y promociones para viajar por España y Europa con comodidad y seguridad. Pero si lo que quieres es volar, no puedes perderte la oportunidad que te brinda Iberia Express, que ha lanzado sus Express Days, una campaña con la que puedes comprar tus vuelos desde 15 euros por trayecto.

¿Qué son los Express Days de Iberia Express?

Los Express Days de Iberia Express son una iniciativa que la aerolínea ha puesto en marcha para premiar a sus clientes más fieles, los socios del Club Express. Se trata de una serie de ofertas exclusivas para los miembros de este club, que pueden adquirir sus billetes de avión a precios muy bajos, desde 15 euros por trayecto.

La campaña estará vigente hasta el 22 de enero y los vuelos se podrán realizar hasta el 31 de marzo. Así que si quieres aprovechar esta oportunidad, no lo dudes y entra en la web de Iberia Express para reservar tu plaza. Eso sí, recuerda que debes ser socio del Club Express para acceder a estas ofertas, y que los descuentos no son acumulables con otras promociones y están sujetos a la disponibilidad de plazas y tarifas.

Ya es tradición empezar el año con nuestros Express Days y este no iba a ser menos. Destinos como Sevilla, Mallorca, Gran Canaria y muchos más, te esperan desde 18€/trayecto por ser miembro del Club Express. Empieza el año de la mejor manera, ¡volando! 👉https://t.co/42QhMmbMTM pic.twitter.com/lj4SPboCcC — Iberia Express (@iberiaexpress) January 9, 2024

¿Qué destinos puedes elegir con los Express Days?

Los Express Days de Iberia Express te ofrecen una gran variedad de destinos para que elijas el que más te guste o el que más te convenga. Puedes optar por viajar dentro de España, a las Islas Canarias, a las Islas Baleares o a la península, o bien por descubrir otros países de Europa, como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido.

Los precios de los vuelos varían según el destino y la fecha, pero te aseguramos que son muy económicos. Por ejemplo, puedes volar a las Islas Baleares desde 15 euros por trayecto, a cualquier punto de la península desde 17 euros, o a las Islas Canarias desde 28 euros. Si prefieres salir al extranjero, puedes encontrar vuelos a París desde 25 euros, a Roma desde 29 euros, a Berlín desde 32 euros o a Londres desde 34 euros.

Estos son solo algunos ejemplos de los vuelos económicos que oferta ahora Iberia Express, pero hay muchos más destinos disponibles. Solo tienes que entrar en la web de Iberia Express y buscar el que más te interese. Seguro que encuentras alguno que te enamore y que se adapte a tu presupuesto.

¿Qué ventajas tiene el Club Express de Iberia Express?

Si todavía no eres socio del Club Express de Iberia Express, te estarás preguntando qué es y qué beneficios tiene. Pues bien, se trata de un club de fidelización gratuito que te permite acceder a ventajas exclusivas cuando vuelas con Iberia Express. Algunas de estas ventajas son:

Descuentos especiales para todos los vuelos operados por Iberia Express, que pueden llegar hasta el 25%.

para todos los vuelos operados por Iberia Express, que pueden llegar hasta el 25%. Acceso a la mejor oferta de entretenimiento a bordo, con películas, series, podcasts, música y mucho más.

a bordo, con películas, series, podcasts, música y mucho más. Posibilidad de acumular Avios , que son puntos que puedes canjear por vuelos, hoteles, alquiler de coches y otros servicios.

, que son puntos que puedes canjear por vuelos, hoteles, alquiler de coches y otros servicios. Acceso a ofertas y promociones de otras empresas asociadas, como hoteles, restaurantes, tiendas, etc.

Para formar parte del Club Express, solo tienes que registrarte en la web de Iberia Express con tus datos personales y tu correo electrónico. Es muy fácil y rápido, y no tiene ningún coste. Así podrás disfrutar de todas las ventajas que te ofrece este club y de los Express Days que están en marcha.

Como ves, los Express Days de Iberia Express son una oportunidad única para viajar a precios increíbles y conocer algunos de los destinos más bonitos de España y Europa. Si eres socio del Club Express, no dejes pasar esta ocasión y reserva tu vuelo antes de que se agoten las plazas. Y si no lo eres, no te preocupes, porque puedes hacerte socio en un momento y acceder a estas ofertas y a muchas más. No lo dudes y empieza el año con un viaje inolvidable.