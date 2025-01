La OCU lo confirma: las 3 peores marcas de atún del supermercado

¿Te has preguntado alguna vez si el atún en lata que eliges es realmente la mejor opción? En las despensas españolas, el atún es un básico que no puede faltar, ya sea para un bocadillo rápido, una ensalada fresca o un acompañamiento para un arroz rápido o para un plato de pasta. Sin embargo, aunque todos los atunes parecen similares en apariencia, la calidad puede variar considerablemente de una marca a otra. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio exhaustivo para identificar cuáles son las mejores y las peores marcas de atún del mercado, dejando claras diferencias que no podemos ignorar. En concreto destacan 3 marcas de atún que son consideradas las peores que puedes elegir en el supermercado.

El atún es un alimento versátil, rico en nutrientes y fácil de almacenar, lo que lo convierte en un imprescindible en cualquier cocina. Además, su contenido en proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3 lo hace un aliado para la salud cardiovascular. Sin embargo, no todo el atún en lata es igual. Factores como el contenido de sal, el etiquetado, el tipo de aceite utilizado y la calidad del pescado pueden influir tanto en el sabor como en el valor nutricional del producto. Por esta razón, elegir correctamente no solo es una cuestión de preferencias personales, sino también de cuidado para nuestra salud. Gracias al estudio realizado por la OCU, ahora sabemos qué marcas debemos evitar y cuáles destacan por su calidad.

La OCU desvela las peores marcas de atún

El estudio de la OCU sobre el atún, estuvo centrado en un total de 32 marcas de atún claro en aceite, divididas entre 13 latas con aceite de girasol y 19 con aceite de oliva. Las pruebas incluyeron aspectos como el etiquetado, la calidad del aceite, el contenido de sal, la degustación y la seguridad alimentaria, evaluando la presencia de sustancias como la histamina o el mercurio.

Afortunadamente, ninguna de las muestras analizadas presentó problemas graves, como fraudes en el etiquetado o contaminantes peligrosos. Sin embargo, las diferencias en calidad y sabor quedaron reflejadas en las puntuaciones. Si bien todos los productos son aptos para el consumo, la lista elaborada por la OCU revela las marcas que obtuvieron las peores calificaciones.

Tres en concreto que aunque son del todo seguras para el consumo, destacan de forma negativa para la OCU, debido a otros aspectos como son el que tengan un etiquetado poco claro hasta un contenido excesivo de sal.

Conservas Ortiz (Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico)

Con una puntuación de 64 sobre 100, Conservas Ortiz se lleva el puesto de peor marca en el ranking de la OCU. Aunque su precio premium y su presentación ecológica podrían hacerla atractiva, la organización destaca que su contenido elevado en sal y un etiquetado deficiente no justifican el coste del producto.

Atún en Aceite de Girasol de Carrefour

En segundo lugar, con 65 puntos, se encuentra el paquete vertical de atún en aceite de girasol de Carrefour. Los principales motivos de esta baja calificación son una mala degustación y algunos defectos detectados en las latas, lo que lo coloca como una opción menos recomendable.

Cabo de Peñas (Aceite Ecológico)

El tercer peor atún según la OCU es el de Cabo de Peñas, con 67 puntos sobre 100. Aunque su presentación promete calidad al incluir aceite ecológico, el producto fue penalizado por su alto contenido en sal y un precio elevado que no está a la altura de la calidad esperada.

Consejos para elegir un buen atún en lata

La próxima vez que vayas al supermercado, ten en cuenta estos consejos para asegurarte de que compras un producto de calidad:

Revisa el etiquetado: un etiquetado claro y detallado es señal de confianza. Fíjate en el contenido de sal y los aditivos.

un etiquetado claro y detallado es señal de confianza. Fíjate en el contenido de sal y los aditivos. Prefiere aceite de oliva: aunque el atún en aceite de girasol es más económico, el aceite de oliva suele ser una opción más saludable y sabrosa.

aunque el atún en aceite de girasol es más económico, el aceite de oliva suele ser una opción más saludable y sabrosa. Considera la relación calidad-precio: no siempre un precio elevado implica mejor calidad. Elige marcas con buenas calificaciones generales.

¿Y cuáles son las mejores marcas de atún del supermercado?

En el otro extremo del ranking, la OCU destacó marcas como Sal de Plata de Aldi y Hacendado de Mercadona, que obtuvieron las mejores puntuaciones. Estas opciones no sólo son económicas, sino también de excelente calidad, superando a muchas marcas tradicionales.

En conclusión, el atún en lata es un básico en nuestras cocinas, pero no todas las opciones del mercado cumplen con las expectativas de calidad que deberían ofrecer. La próxima vez que compres atún, recuerda que el precio, el contenido de sal y la calidad del etiquetado son aspectos clave para tomar una decisión acertada. Gracias al análisis de la OCU, ahora tenemos las herramientas necesarias para evitar las peores opciones y disfrutar de este alimento de manera saludable y responsable.