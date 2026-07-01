Nuevo registro en el laboratorio sospechoso de la fuga de peste porcina en Cataluña

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil registraron este martes, por segunda vez, las dependencias del centro de investigación IRTA-CReSA de Sardañola del Vallés (Barcelona) durante la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado el pasado 27 de diciembre en jabalís.

En concreto, el Tribunal de Instancia ha ordenado nuevas diligencias judiciales, entre las que se encuentran el requirieron de nuevas muestras de los virus con los que trabajan en este laboratorio, así como más información y documentación. Paralelamente, los agentes entraron también en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Madrid.

Según informa el propio laboratorio, su «actitud es de máxima transparencia y plena colaboración con las autoridades». Además han insistido en que «esta colaboración se mantendrá durante todo el proceso, atendiendo a cualquier nuevo requerimiento que pueda formular la autoridad judicial».

El primer registro policial del centro se llevó a cabo el 18 de diciembre y los agentes también se llevaron documentación y muestras de los virus.

El juzgado investiga desde el año pasado el brote de peste porcina, en un caso bajo secreto, y en que participan tanto los Mossos como la Guardia Civil. La policía trata de aclarar si se cometió un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, debido a algún tipo de negligencia en el tratamiento de las muestras por parte de este laboratorio.