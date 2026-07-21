Grenergy registra un nuevo programa de pagarés verdes por hasta 200 millones

Grenergy ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un nuevo programa de pagarés verdes por un saldo vivo máximo de 200 millones de euros, según ha informado la compañía este martes.

En la operación, Banca March asume por primera vez el papel de entidad coordinadora principal y agente de pagos y han participado también como entidades colocadoras Andbank España Banca Privada, Banco Finantia, PKF Attest Capital Markets, Banco Sabadell, Renta 4 Banco y Bestinver Sociedad de Valores. Mientras, Evergreen Legal actuará como asesor legal y Norgestión como asesor registrado.

Se trata del sexto programa de pagarés verdes del grupo de renovables desde el lanzamiento del primero en 2021. La compañía también lanzó el pasado mes de marzo de 2026 un programa de bonos verdes por hasta 250 millones de euros, habiendo emitido ese mismo mes un bono por 170 millones de euros a cuatro años.

En concreto, el programa se apoya en un marco de financiación verde alineado con los ‘green loan principles’ de la ‘Loan Market Association (LMA) y con los ‘green bond principles’ de la International Capital Market Association (ICMA).

Además, este marco cuenta con una ‘second party opinion’ (SPO) de Sustainalytics, que avala su credibilidad, su alineación con estándares internacionales y el impacto ambiental positivo del uso de los fondos.