La nueva colonia de Mercadona que está arrasando: la versión mejorada de su perfume más mítico

Si eres aficionada a las colonias de Mercadona, puede que te suene que hace un tiempo lanzó una colonia de aroma floral de nombre The Rose. Una fragancia muy romántica que precisamente fue lanzada con motivo del Día de la Madre y que lo hizo además con una edición especial en formato «pack» que incluía una bolsa de rafia. En ese momento, The Rose se convirtió en un perfume que todo el mundo recomendaba sin embargo, pronto desapareció debido a su éxito y a que como decimos, el lanzamiento se hizo especialmente para celebrar a las madres. Pero ahora por fin Mercadona lo recupera y lo lanza con una versión mejorada que seguro vas a querer tener. Toma nota porque ya está de vuelta la colonia de Mercadona que está arrasando.

Seguro que te encantan todas las fragancias que Mercadona tiene a la venta en sus tiendas, y seguro que conocerás la gama «Como Tú» en la que Mercadona incluye colonias y perfumes tanto para mujer como para hombres, diseñadas para que sean lo más personales posible. De este modo, estamos hablando de una gama extensa con perfumes que se adaptan a lo que estés buscando. Desde aromas intenso, ideales para citas románticas o para salir de noche, a los más suaves, e incluso colonias que «huelen a limpio» tal y como marcan las tendencias actuales. Sin embargo, si hemos de elegir una colonia de Mercadona que sea la reina indiscutible de la colección, esa es The Rose, que está de vuelta para alegría de los clientes de este supermercado y además a un precio de sólo 8 euros.

Vuelve la colonia de Mercadona más deseada

Eau de parfum mujer Como Tú The Rose es la colonia de Mercadona que vuelve de nuevo a sus tiendas con una versión mejorada siguiendo el modelo del resto de colonias que forman parte de la gama «Como Tú». La cadena valenciana anunciaba hace poco que las colonias de esta colección pasaban de ser fragancias Eau de Toilette a ser Eau de Parfums, de modo que se convierten en perfumes con mayor intensidad y también, con mayor duración.

Y en el caso de The Rose tenemos que decir que ya en su primer lanzamiento era un perfume, pero ahora se ha intensificado ligeramente y eso se nota al instante. Una colonia de Mercadona, en realidad perfume, que está dando mucho de qué hablar como ya lo hizo hace meses, pero en esta ocasión podemos notar que se ha intensificado esa fragancia a rosas que tanto la caracteriza aunque con una esencia más fresca que además, dura todo el día.

Sin embargo, no debemos confundir a The Rose, con Rose Nude que también se vende en Mercadona. Ambos perfumes se basan en la fragancia de la rosa, aunque en el caso del mítico Rose Nude, se trata de un perfume mucho más «profundo», perfecto para ocasiones especiales y en el que se mezclan notas de jazmín y peonia, junto a otras como la bergamota, el sándalo o el pachuli.

Las notas que configuran The Rose

En el caso de The Rose, nos encontramos con una fragancia que es mucho más «sencilla», en su formulación o que de hecho, elige unas notas algo más suaves de manera que podamos llevar un perfume fresco a la vez que floral y ligeramente afrutado. Un perfume que es perfecto para la vuelta a la rutina, al trabajo y que vas a querer usar durante toda la temporada.

A diferencia de Rose Nude y de otros muchos perfumes que eligen la rosa como base para su formulación, las bases de salida de The Rose no son muy intensa o demasiado cítricas. De hecho puede apreciarse el pomelo aunque a diferencia de otras notas como pueden ser la bergamota o la mandarina, consigue que el perfume sea más suave sin perder esa primera esencia afrutada. Luego vienen las notas centrales en las que la rosa es protagonista, aunque sin que el olor sea excesivamente intenso. Sí que huele algo más fuerte en comparación con la primera versión que se lanzó del perfume, pero se mantiene el equilibrio entre lo frutal y lo floral para lograr una esencia realmente agradable y equilibrada.

Por último tenemos unas notas almizcladas que permiten a The Rose ser un perfume muy completo y el ideal para el día a día. Si buscas la fragancia perfecta para ir al trabajo, para ir a la universidad o al instituto The Rose es lo que necesitas. Se vende en un frasco que sigue la línea del resto de la gama «Como Tú», con una botella sencilla de líneas limpias mezclando los colores blanco y rosa, en formato de 100 ml y además a un precio de tan sólo 8 euros, lo que ha provocado que ya se esté agotando en muchos Mercadona. No esperes entonces a ir a por la tuya, porque es sin duda la colonia de Mercadona de la temporada.