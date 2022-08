No vuelvas a pasar calor con el ventilador más top jamás visto de El Corte Inglés

Estamos ya en el mes de agosto de modo que todavía tenemos por delante muchas jornadas de altas temperaturas y de hecho, se avecina la tercera ola de calor del verano 2022 para esta misma semana, de modo que nada como recurrir a los aparatos y sistemas que nos permitan refrescar nuestros hogares o casas vacacionales. En el caso de no querer gastar mucho en aire acondicionado o tal vez, si no disponemos de este aparato, la solución será elegir un buen ventilador como este que ahora os presentamos: el ventilador más top jamás visto de El Corte Inglés con el que no volverás a pasar calor.

El ventilador top de El Corte Inglés

Si tienes ganas de encontrar un ventilador que sea de calidad, moderno pero que además tenga un precio realmente económico, no puedes dejar escapar el modelo de Rowenta que venden en El Corte Inglés y que de hecho, ya se ha convertido en uno de sus ventiladores más vendidos esta semana.

Se trata en concreto del ventilador de torre Rowenta Eole Compacto VU6210 con tecnología de flujo de aire 3D. Un ventilador que como puedes ver destaca por su bonito diseño pero que además es uno de los más eficientes en el mercado.

El flujo de aire 3D que mencionamos, se corresponde con una mejor distribución y oscilación del aire fresco que emite gracias además a la presencia de una rejilla vertical de orientación ajustable de modo que no vas a volver a notar el calor cuando estés en casa. Además cuenta con otras muchas funciones que lo convierten en uno de los aparatos de aire más deseados actualmente. Tiene por ejemplo temporizador de hasta 8 horas, autoencendido así como un sistema de autoapagado eco programable después de 12 horas de uso.

Fácil de transportar (apenas pesa 2 kilos) y con unas medidas de 14,4 x 39,3 x 14,4 cm, es el ventilador ideal para dejar en el salón o el dormitorio, tanto en el suelo como encima de una mesa auxiliar. Además, cuenta con un espacio diseñado para guardar el cable de modo que al recogerlo lo puedes meter en cualquier rincón que no te ocupará espacio.

Un ventilador que además mucha gente utiliza por las noches para poder dormir ya que cuenta con un nivel sonoro de 60 dB cuando está al máximo de potencia o de 45 dB cuando está al mínimo.

¿A qué esperas para hacerte con el ventilador de la temporada? Se vende además rebajado con casi el 20% de descuento de modo que sólo te va a costar 64 euros.