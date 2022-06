No es verano para las vacaciones: el precio de los vuelos y los hoteles sube un 30%

Tras dos años de pandemia, los españoles están deseando que lleguen sus vacaciones para retomar todos los viajes postergados. Sin embargo, la situación económica actual quizás no es la más idónea para realizar esos viajes. La subida del precio de la luz, el combustible y los alimentos ha impulsado el incremento del precio de los hoteles y los vuelos hasta un 30% este año, según datos de la empresa de viajes y experiencias sorpresa Flappin.

A pesar de esta subida en los precios, la compañía indica que el volumen de reservas se ha disparado y no ha parado de aumentar desde el pasado mes de mayo. Esto se debe principalmente a que es el verano con menos restricciones sanitarias nacionales e internacionales desde el inicio de la pandemia en 2020, y los españoles están priorizando su tiempo de ocio y viajes por encima de todo lo demás.

Los destinos que han elegido son sitios a los que no se pueden acceder fácilmente desde la península, viajes que no se pueden hacer un fin de semana normal de marzo, si no que dependen más de unas vacaciones.

Los destinos más solicitados a nivel europeo en la plataforma actualmente son: Santorini, Menorca, Mykonos, Ibiza, Hvar y Lanzarote. Destinos paradisíacos con parajes naturales, cultura gastronómica y perfectos para la desconexión. Está claro que «la finalidad de todos estos destinos es la misma: relajarse y olvidarse de la rutina y el estrés, que durante dos años han afectado gravemente a la salud psicológica de la población», explica la empresa.

Facturación hotelera

El mercado hotelero español registrará en 2022 un crecimiento cercano al 70% en facturación, lo que permitirá alcanzar los 13.500 millones de euros -en torno al 80% de la cifra de 2019-. Mientras que en 2023 se espera un repunte del volumen de negocio de alrededor del 20%. Sin embargo, no se prevé que se recuperen las cifras de facturación previas al inicio de la pandemia hasta 2024, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Los pronósticos para el conjunto del año apuntan a una normalización de la actividad turística, tanto nacional como internacional, que contribuirá a la progresiva recuperación del mercado hotelero. En concreto, el informe destaca el buen comportamiento de la demanda de los hoteles en los primeros meses de 2022 y en particular en la campaña de Semana Santa, cuando en algunos destinos la ocupación alcanzó niveles prepandemia.