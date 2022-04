Las tarifas hoteleras han aumentado un 12% en Semana Santa en comparación con otros fines de semana en los principales destinos turísticos de España. No obstante, en ciudades donde la Pascua tiene especial relevancia, como Málaga o Sevilla, los precios se han elevado un 57% y un 31%, respectivamente. Este incremento contrasta con las tarifas de destinos como Madrid o Barcelona, donde la subida de precios ha sido inferior al 8% respecto a fechas de demanda normal.

La tarifa media diaria de los hoteles se ha situado en los 190 euros en los principales destinos, según un informe elaborado por la consultora Simon-Kucher & Partners. En Madrid y Barcelona, el precio medio ha rebasado los 200 euros por noche; mientras que en Valencia, Alicante, Gerona, Baleares y Canarias no ha superado esta cifra.

En cuanto a las reservas, Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, ha asegurado que en muchos destinos españoles se han superado niveles prepandemia en Semana Santa. Así, ha confirmado que la ocupación ha oscilado entre el 80 y el 90% en casi todos los destinos turísticos.

«Podemos hablar de recuperación de la demanda en Semana Santa, pero no del beneficio. Además, no debemos olvidarnos de que cuatro o cinco días buenos no nos solucionan el año», ha afirmado. Por territorios, ha matizado que Andalucía ha sido uno de los destinos favoritos. «Tanto la parte de la costa -Málaga, Cádiz o Huelva-, como los destinos de interior, por ejemplo, Sevilla», ha afirmado.

Por otro lado, ha insistido en que las perspectivas que hay de cara a la temporada de verano «son buenas, pero hay cierta incertidumbre por la inflación y el incremento de los costes», ha apuntado el secretario general de la Mesa del Turismo.

Hostelería

Los bares y restaurantes también han cerrado la Pascua con datos positivos. No obstante, «durante los primeros días de Semana Santa la ocupación ha sido más floja y a partir del Jueves Santo se ha alcanzado el 100% en gran parte del territorio nacional», han explicado desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) a este medio.

A pesar de ello, también han alertado de que el gasto medio por cliente ha descendido entre un 5 y un 10%, lo que ha provocado que la facturación sea inferior a la de 2019. A esto se suma que «los gastos han crecido en los últimos meses por lo que los márgenes no han mejorado».

Agencias de viajes

Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española De Agencias De Viajes (CEAV) ha dicho: «Estamos muy satisfechos de cómo se han comportado las reservas en Semana Santa. En el receptivo ya se han alcanzado las mismas cifras que en el 2019, sobre todo en los establecimientos de costa y en las islas».

Sin embargo, en el turismo emisor, aunque habido un incremento sustancial de las ventas, aún se registra una caída de entre el 15 y el 20% con respecto a 2019. «Hay que tener en cuenta que todavía muchos países están cerrados», ha matizado.

Respecto a la campaña de verano, la patronal de las agencias de viajes ha vaticinado que si se mantienen estos niveles de reservas podría ser una buena temporada y «quedaría marcado el principio de la recuperación», aunque aún hay que estar pendiente de posibles brotes de Covid y de los efectos de la invasión en Ucrania.