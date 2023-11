Nike se adelanta al Black Friday: las Air Force más innovadoras, rebajadas a un precio de risa

Si estás esperando con ganas a que llegue el Black Friday, que como sabes se celebra el último viernes del mes de noviembre, antes de Acción de Gracias, para hacerte con unas buenas zapatillas a precio rebajado, tienes que saber que este año parece que Nike quiere adelantarse a esta jornada si tenemos en cuenta el descuento que ya le ha aplicado a uno de sus mejores modelo. Toma nota, porque Nike se adelanta al Black Friday con las Air Force más innovadoras, y que están ya rebajadas a un precio de risa.

Nike se adelanta al Black Friday

Si eres un amante de las zapatillas, seguro que conoces las Nike Air Force 1, uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense. Estas zapatillas nacieron en 1982 como unas zapatillas de baloncesto, pero pronto se convirtieron en un referente de la moda urbana y la cultura del hiphop. Con más de 2.000 versiones, las Air Force 1 son unas zapatillas versátiles, cómodas y duraderas que nunca pasan de moda.

Pues bien, ahora tienes la oportunidad de hacerte con unas Air Force 1 ’07, una versión actualizada de las clásicas, por un precio de risa. Nike se ha adelantado al Black Friday y ha rebajado estas zapatillas un 30 %, pasando de 119,99 € a 83,97 €. Un chollo que no puedes dejar escapar.

Las Air Force 1 ’07 mantienen el diseño original de las Air Force 1, pero con algunos detalles que las hacen más atractivas y modernas. Por ejemplo, presentan un color blanco con toques de rojo picante, que le dan un toque de personalidad y contraste o puedes comprarla también con los detalles en negro. Además, tienen una confección de piel impecable, con costuras resistentes y un estilo duradero.

Pero no solo son bonitas, sino también muy cómodas. Gracias a la amortiguación Nike Air, diseñada originalmente para el baloncesto, estas zapatillas ofrecen una sensación de ligereza y suavidad en cada pisada. También cuentan con una suela exterior de goma con punto de giro, que proporciona una tracción y una durabilidad excelentes. Y por si fuera poco, tienen una zona del tobillo acolchada y de perfil bajo, que te permite moverte con libertad y confort.

No lo dudes más y aprovecha esta oferta única de Nike. Las Air Force 1 ’07 son unas zapatillas que no pueden faltar en tu armario, ya que combinan con todo y te dan un look elegante y muy cómodo. Puedes comprarlas en la web oficial de Nike o en cualquier tienda física de la marca. Pero date prisa, porque se agotan rápido. ¡No dejes pasar esta oportunidad de conseguir unas Air Force 1 ’07 por un precio de risa!.