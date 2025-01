Ni MAC ni Dior: el mejor iluminador del mundo está en Mercadona y tiene rebaja

El mundo de los iluminadores está lleno de opciones que prometen el brillo perfecto, pero no todos cumplen lo que ofrecen. Desde las fórmulas más compactas hasta los líquidos con acabados satinados, encontrar un producto que se adapte a tu piel y resalte tus mejores facciones sin parecer artificial puede ser complicado. Aquí es donde entra en juego Mercadona con su Polvo iluminador cara y cuerpo Special Loose Highlighter.

Este iluminador, parte de la colección Special de Deliplus, se ha convertido en un imprescindible en el neceser de quienes buscan calidad sin gastar de más además de haber arrasado con motivo de las fiestas navideñas y seguir haciéndolo ahora dado que su precio ha sido rebajado de los 5,50 a los 3,50 euros. Además, su formulación a base de partículas ultrafinas lo hace ideal para quienes desean un acabado luminoso y natural. Y no sólo eso, su versatilidad te permite usarlo no solo en el rostro, sino también en el cuerpo y el cabello, convirtiéndolo en un aliado perfecto para cualquier ocasión. No lo puedes dejar escapar. Es el iluminador más buscado y además está de oferta. ¿Qué más se le puede pedir?.

El mejor iluminador del mundo está en Mercadona

Por sólo 3,50 euros cuando hace apenas una semana costaba dos euros más, Mercadona nos demuestra una vez más que el lujo no siempre tiene que venir con un precio exorbitante. Si todavía no lo has probado, es momento de descubrir por qué este iluminador suelto está arrasando entre los fanáticos del maquillaje.

El Polvo iluminador cara y cuerpo Special Loose Highlighter destaca por su capacidad de adaptarse a diferentes tonos y tipos de piel. Su textura ligera, elaborada con partículas ultrafinas, proporciona un acabado sutil pero impactante, ideal para quienes buscan un brillo saludable y radiante tanto para ocasiones especiales, como para un look de fiesta o también para darle un brillo especial a tu rostro en el día a día (aunque te aconsejamos no aplicar demasiado porque pigmenta bastante).

Pero tampoco es mucho problema ya que versatilidad es uno de sus puntos fuertes. Gracias a su presentación en polvo suelto, puedes aplicar la cantidad que necesites, ya sea para un toque discreto durante el día o un look más glamuroso por la noche. Además, los dos tonos disponibles(01 Oro y 02 Oro Rosa) se ajustan a diferentes necesidades.

El tono Oro es perfecto para pieles cálidas, aportando un destello dorado que realza el bronceado natural. Por su parte, el tono Oro Rosa es ideal para quienes tienen un subtono más frío, ofreciendo un acabado fresco y juvenil.

Cómo usarlo para un resultado impecable

El éxito de cualquier iluminador no solo radica en su fórmula, sino también en cómo lo aplicas. Con el Polvo iluminador cara y cuerpo Special Loose Highlighter, menos es más. Sigue estos pasos para conseguir un resultado profesional:

Rostro : aplica el producto con una brocha en las áreas que desees resaltar, como los pómulos, el arco de las cejas y el puente de la nariz. Su textura ultrafina se difumina con facilidad, evitando que queden líneas marcadas.

: aplica el producto con una brocha en las áreas que desees resaltar, como los pómulos, el arco de las cejas y el puente de la nariz. Su textura ultrafina se difumina con facilidad, evitando que queden líneas marcadas. Cuerpo : para un acabado luminoso en el escote o los hombros, mezcla el polvo con tu crema hidratante habitual y extiéndelo uniformemente. Esto crea un brillo natural que es ideal para eventos especiales.

: para un acabado luminoso en el escote o los hombros, mezcla el polvo con tu crema hidratante habitual y extiéndelo uniformemente. Esto crea un brillo natural que es ideal para eventos especiales. Cabello: ¿Quieres un toque diferente? Aplica una pequeña cantidad en las puntas de tu cabello para un efecto de brillo único bajo las luces.

Puede que marcas como MAC y Dior ofrezcan iluminadores de altísima calidad, que sin embargo superan los 30 euros, pero el Special Loose Highlighter de Deliplus no sólo tiene un precio increíblemente bajo, sino que ofrece resultados comparables. Por sólo 3,50 euros, puedes obtener un producto que no tiene nada que envidiar a los gigantes de la industria.

Además, su presentación compacta de 4 gramos lo hace perfecto para llevar en el bolso o en el neceser de viaje, garantizando que siempre estés lista para añadir un toque de luz a tu look.

Opiniones que respaldan su éxito

Quienes ya han probado el Polvo iluminador cara y cuerpo Special Loose Highlighter coinciden en que es un producto estrella. Comentarios como “No esperaba tanto por este precio” y “Es mi iluminador favorito desde que lo compré” se multiplican en redes sociales y foros de belleza.

La fórmula, que no reseca ni marca líneas de expresión, ha sido elogiada especialmente por su calidad y su capacidad para permanecer intacta durante horas.

¿Dónde encontrarlo y hasta cuándo estará disponible?

El Special Loose Highlighter de Mercadona forma parte de su colección limitada Special que fue lanzada coincidiendo con la Navidad, por lo que es importante hacerse con él cuanto antes. Puedes encontrar este iluminador en las tiendas físicas de Mercadona y también online por solo 3,50 euros, pero dado su éxito, no sería sorprendente que se agote rápidamente.

Ahora ya lo sabes si buscas un iluminador que te haga brillar sin vaciar tu cartera, no dudes en probar esta joya que Mercadona ha puesto a tu alcance.