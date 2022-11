Ni anillas de plástico ni cartón: la revolucionaria idea de Estrella Galicia que lo cambiará todo

El mundo está cambiando en lo que a acciones para conservar el planeta se refiere, y muchas personas y empresas se esfuerzan por reducir la cantidad de plásticos que generan, ya sea en los productos que fabrican o en los que compran. Hoy te mostramos una iniciativa de Estrella Galicia para lograr embalajes más sostenibles para sus cervezas y que sin duda es novedoso… ¡no lleva plástico ni cartón!.

Millones de empresas en todo el mundo trabajan con esfuerzo cada día para reducir el uso de plásticos y papel/cartón en sus envases para así hacerlos más sostenibles. Especialmente preocupante es el uso de plásticos en multitud de envases, pero por suerte la cantidad se está reduciendo y se espera que en los próximos años su uso sea mucho menor.

‘No lleva plástico ni cartón. El embalaje que no existe’. Así define Estrella Galicia el nuevo formato que ha ideado para sus packs de latas de cervezas, una propuesta diferente con la que se busca reducir el número de envases y hacer que sus productos sean más sostenibles, o al menos menos perjudiciales para el planeta.

Este nuevo formato es una gran apuesta de Estrella Galicia por la innovación en sus embalajes, sustituyendo el cartón habitual en sus packs por únicamente puntos de cola que sirven de unión para las latas. Su embalaje nunca tuvo las clásicas anillas de plástico que se ven en otras marcas, y estaba realizado con cartón 100% reciclable, pero con este nuevo sistema la empresa gallega prescinde por completo de su embalaje, lo que supondrá una reducción del 40% de la huella de carbono con cada uno de sus packs de 6 latas.

Es importante decir que estos nuevos ‘no embalajes’ llegarán al mercado de forma progresiva en los diferentes packs que tiene la compañía cervecera gallega, una de las más importantes a nivel nacional.

Se busca la mejora

El presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, apunta que

Nuestra ambición es hacer las cosas siempre mejor, buscando nuevas formas de generar un mayor impacto positivo. Trabajamos constantemente para lograr que nuestros productos sean cada vez más respetuosos con el entorno, innovando en diferentes aspectos que nos ayuden a minimizar los residuos y la huella de carbono vinculados a nuestra actividad. El No Pack es el ejemplo perfecto que resume nuestro propósito de no conformarnos. Creemos que el mejor embalaje para el planeta es el que no existe.