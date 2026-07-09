Ni alemanes ni franceses: es China quien se lleva el mayor proyecto solar de Huelva con casi 400 MW bajo el brazo de Jinko Power

La transformación del modelo energético español hacia fuentes renovables continúa despertando el interés de grandes inversores internacionales. En este escenario, Andalucía se consolida como uno de los territorios con mayor potencial para el desarrollo de energía solar fotovoltaica en Europa. La última muestra de ello llega de la mano de la empresa china Jinko Power, que está impulsando nuevos proyectos de gran envergadura. El avance más reciente se centra en la provincia onubense, donde Jinko Power ha obtenido la autorización administrativa previa para desarrollar la planta fotovoltaica FV La Puebla 3.

La nueva instalación contará con una potencia de 150,08 MW, aunque formará parte de un complejo mucho más amplio. Según la información publicada por distintos medios especializados, el proyecto se integrará en el denominado complejo «La Puebla», que estará ubicado entre los municipios de Alosno y El Cerro de Andévalo. Asimismo, la estrategia contempla la construcción de cuatro instalaciones fotovoltaicas conectadas entre sí, con capacidades de 100 MW, 80 MW, 150 MW y 59 MW; en conjunto, estas infraestructuras alcanzarán cerca de 400 MW de potencia instalada.

Nuevo proyecto de Jinko Power en Huelva

La multinacional china Jinko Power ha reforzado su apuesta por el mercado español al conseguir la autorización administrativa previa para la planta fotovoltaica FV La Puebla 3, un proyecto de 150,08 megavatios (MW) que se implantará en los términos municipales de Alosno y El Cerro de Andévalo, en la provincia de Huelva. Se trata de la mayor de las cuatro instalaciones solares que la compañía impulsa actualmente en este territorio.

La resolución, emitida por la Dirección General de Política Energética y Minas y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), representa un avance clave en la tramitación de una iniciativa integrada en un complejo renovable que rondará los 400 MW de potencia instalada, afianzando a Jinko Power entre las empresas internacionales con mayor peso en el desarrollo del nuevo escenario energético de la provincia onubense.

La planta fotovoltaica FV La Puebla 3 dispondrá de una potencia instalada de 150,08 MW y alcanzará una potencia pico de 218,56 MW. El diseño del proyecto incluye la colocación de 306.544 paneles fotovoltaicos monocristalinos de 620 vatios, junto con 469 inversores y 25 centros de transformación, repartidos en una amplia superficie del Andévalo occidental.

La electricidad producida se evacuará mediante una red subterránea de media tensión hasta la subestación elevadora La Puebla 3 y 4, desde donde será vertida a la red de transporte eléctrico. Con la autorización administrativa previa ya concedida, la empresa promotora puede avanzar en la tramitación de la iniciativa, si bien aún deberá obtener la autorización administrativa de construcción y cumplir los requisitos técnicos, ambientales y regulatorios establecidos por la legislación vigente.

FV La Puebla 3 se integra en el complejo solar La Puebla, formado por cuatro plantas fotovoltaicas que Jinko Power impulsa en la provincia de Huelva. Además de esta instalación, el grupo incluye FV La Puebla 1, con una capacidad de 100 MW; FV La Puebla 2, de 80 MW; y FV La Puebla 4, de 59 MW. En conjunto, las cuatro infraestructuras suman una potencia cercana a los 400 MW, configurando uno de los mayores desarrollos de la compañía china en el mercado español.

La puesta en marcha de este complejo consolida la posición de Huelva como un enclave estratégico para las inversiones ligadas a la transición energética. En los últimos años, la provincia ha atraído un número creciente de iniciativas relacionadas con las energías renovables, el almacenamiento de electricidad, el hidrógeno verde y los combustibles sostenibles, impulsadas por la disponibilidad de terrenos, una sólida red de infraestructuras energéticas y la presencia de uno de los principales polos industriales del sur de Europa.

La tramitación administrativa de FV La Puebla 3 se ha prolongado durante los últimos años y ha requerido superar diferentes fases de evaluación técnica y ambiental. A lo largo del proceso, el proyecto ha incorporado diversos ajustes para responder a las observaciones planteadas por las administraciones competentes. Con la publicación de la autorización administrativa previa en el BOE, la iniciativa supera uno de los trámites más relevantes de cara a su futura ejecución.

Presencia en más de 13 países

Fundada en 2011 por Xiande Li, Jinko Power nació con el objetivo de impulsar la transición energética a escala mundial. Desde sus inicios, la empresa ha orientado su actividad al desarrollo, construcción y explotación de proyectos de energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento con baterías. Su proceso de internacionalización comenzó en 2015 a través de su filial IPD, mientras que en 2020 dio un paso decisivo con su salida a bolsa en el mercado de Shanghái.

En la actualidad, Jinko Power administra una cartera superior a los 8 gigavatios (GW) de capacidad entre instalaciones en operación, construcción y desarrollo, con proyectos repartidos por más de 13 países, entre ellos España, México, Chile, Australia y Emiratos Árabes Unidos. Además, participa como accionista en dos de las mayores plantas fotovoltaicas del mundo, Al Dharfa, con 2,4 GW, y Suweihan, con 1,17 GW, ambas situadas en Oriente Medio.