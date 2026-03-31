Este pueblo de Andalucía está entre los mejores de España por su gastronomía

El nivel de reservas de las casas rurales en España para la Semana Santa se sitúa en el 66,6%, según un análisis de Rentalia, basado en los calendarios de disponibilidad publicados por los propietarios de viviendas turísticas. En contraste, los alojamientos situados a menos de 15 kilómetros de la costa registran un nivel de ocupación del 54%. Sin embargo, la ocupación de las casas rurales varía notablemente según la comunidad autónoma.

Extremadura lidera el ranking con un 88,4% de reservas, seguida de Islas Baleares con un 74,2% y la Comunidad de Madrid con un 63,9%. En el extremo opuesto, aún hay regiones con una amplia disponibilidad para quienes deciden viajar a última hora. Es el caso de Canarias (34,8%), la Comunidad Valenciana (38,3%) y Cataluña (39%), todas ellas por debajo del 40% de ocupación en casas rurales. En cuanto a las viviendas turísticas en zonas de costa, los destinos más demandados son las Islas Canarias, donde el 74,2% de los alojamientos cercanos a la playa ya están reservados.

El destino rural más deseado de Semana Santa

Según Almudena Ucha, directora de Rentalia: «ante una situación económica y geopolítica inestable parece que los destinos nacionales y de interior están ganando protagonismo. En ellos, destacan especialmente las viviendas turísticas, al ser una de las opciones de alojamiento más económicas del mercado. Son muchos los viajeros que en estos momentos están pendientes de las fluctuaciones de precio de carburantes y alojamientos y planificarán sus vacaciones de Semana Santa en el último momento. Para todos ellos, pero sobre todo para familias y grupos grandes, las viviendas turísticas serán la mejor opción un año más».

Los pueblos más bonitos de Extremadura

La región de Extremadura alberga tres enclaves reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Mérida, su capital, destaca el impresionante conjunto arqueológico romano, que además se convierte cada verano en escenario de un prestigioso festival de teatro clásico. Por otro lado, en Cáceres resulta imprescindible recorrer su Ciudad Vieja, un conjunto histórico perfectamente conservado. Asimismo, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es uno de los monumentos más emblemáticos de la comunidad.

Alcántara se sitúa a orillas del río Tajo, muy cerca de la frontera con Portugal, y destaca por su imponente puente romano de seis arcos construido en época del emperador Trajano. Además, su riqueza patrimonial se refleja en monumentos como el convento de San Benito o la iglesia de Santa María de Almocóvar.

Por su parte, Fregenal de la Sierra es un municipio del sur de Badajoz que destaca por su carácter histórico y por formar parte de los «Pueblos más Bonitos de España». En este sentido, resulta especialmente llamativa su fortaleza templaria del siglo XIII, que alberga en su interior una plaza de toros y un mercado.

A su vez, Guadalupe se ha consolidado como uno de los destinos más emblemáticos gracias al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, un conjunto monumental que combina estilos como el gótico, mudéjar, renacentista y barroco. Por ello, su valor artístico y cultural lo posiciona como uno de los destinos mágicos para Semana Santa.

De igual manera, Hervás es conocido por su judería, considerada una de las mejor conservadas del país, donde sus calles estrechas, balconadas y construcciones de adobe y madera reflejan un marcado legado sefardí. Asimismo, su ubicación en el valle del Ambroz la convierte en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza.

Finalmente, Olivenza destaca por su carácter fronterizo con Portugal, lo que se traduce en una interesante mezcla cultural visible tanto en su arquitectura como en su tradición lingüística. En consecuencia, su patrimonio incluye elementos como el castillo, la muralla abaluartada y la iglesia de Santa María Magdalena, de estilo manuelino.