Musk intenta poner Twitter entre los grandes medios y se estrella con la presentación de Ron DeSantis

Que Twitter tenga la misma relevancia que un medio de comunicación tradicional es una de las ambiciones de Elon Musk desde que adquirió esta red social. Esta semana, llegó la gran oportunidad para dar un salto en este sentido: el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, se disponía a anunciar su candidatura a presidenciable republicano para 2024 este miércoles en directo a través de Twitter en vez de hacerlo en televisión, como es habitual. Pero le salió el tiro por la culata y la presentación fue un desastre técnico que, en vez de relanzar a la compañía, acrecentó su mala imagen.

Musk, consejero delegado en Tesla, compró la red social del pajarito para ponerla a competir con otros grandes e internet como Meta (Facebook e Instagram) y hacerla rentable, después de que sólo hubiera logrado beneficio en 2018 y en 2019. En 2020, Twitter perdió 1.136 millones a pesar del aumento del consumo online por la pandemia; en 2021, se dejó 221. Tras la compra por Musk, no ha ofrecido resultados de 2022.

Todo estaba dispuesto esta semana para dar un gran salto para ambos: el nuevo potencial candidato republicano a la Casa Blanca y Musk en su ambición de que Twitter crezca. Espacios de Twitter serviría de pasarela, en lugar de la clásica aparición en televisión.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023