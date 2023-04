SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, ha aplazado este lunes el primer vuelo de prueba de Starship, el cohete más poderoso jamás construido y concebido para enviar astronautas a la Luna, Marte y más allá. El despegue se suspendió minutos antes de la hora prevista debido a un problema de presurización en la etapa de impulsión, según informó SpaceX.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, dijo que una válvula de presión parecía estar congelada, lo que obligó a posponer el lanzamiento previsto para 1320 GMT) desde Starbase, el puerto espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas. «Anticipamos un mínimo de 48 horas antes de que podamos intentar este vuelo de prueba nuevamente», señaló un empleado de SpaceX en un video en vivo emitido por la compañía. De todas formas, estaban fijadas fechas para próximas pruebas durante la semana, algo que e Musk, ya había considerado.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023