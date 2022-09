Miguel Sebastián (PSOE): «Es horrible que el Gobierno defienda el Impuesto sobre el Patrimonio»

«Es horrible que el Partido Socialista defienda el Impuesto sobre el Patrimonio», asegura en una conversación con OKDIARIO Miguel Sebastián, ex jefe de la Oficina Presupuestaria y ex ministro de Industria en los gobiernos de Zapatero. «Habría que quitarlo definitivamente, de una vez por todas. Es penoso que volvamos en España al debate entre ricos y pobres y mezclar la eventual supresión de este impuesto con la viabilidad del Estado de Bienestar», apunta.

Miguel Sebastián fue quien convenció al entonces presidente Zapatero de la necesidad de eliminar esta figura tributaria en 2008. «Le dije: si usted conoce a un rico de verdad, pero de esos que tienen jet privado y yate, de los que realmente tiene muchísimo dinero, que pague este impuesto, me lo dice. El presidente me respondió: dame unos días. Y al cabo de este plazo me dijo: Miguel, suprimamos el Impuesto de Patrimonio».

Según Sebastián, la gente adinerada tiene todo su patrimonio, ya sea inmobiliario o de cualquier otro tipo en sociedades propias que ha creado al respecto, y así no tributa por este impuesto, que por el contrario afecta a las clases medias y genera una deficiente asignación de los recursos, expulsando la inversión y disuadiendo la atracción de capitales.

«Es una pena que el actual Gobierno socialista no haya aprendido las lecciones de la historia y siga cometiendo los mismos errores. Nosotros -en relación a la época de Zapatero cuando se eliminó el impuesto- aprovechamos una oportunidad única e hicimos historia. El presidente se mostró enormemente satisfecho con este hito», explica Sebastián.

Y añade: «Es verdad que, después, en los prolegómenos de las elecciones generales de 2011 que ganó Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era el candidato después de haber vencido en las primeras a la ex ministra Carme Chacón -fallecida en 2017- nos pidió que recuperáramos el Impuesto porque pensaba que le beneficiaría electoralmente -algo que no sucedió de ninguna de las maneras-. En todo caso, lo recuperamos de modo temporal, establecimos que decaería pasados dos años. Luego llegó el PP y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió inexplicablemente mantenerlo.»

Según Sebastián, «insistir en que el Impuesto de Patrimonio grava a los ricos y en que es un factor crítico para la redistribución de la renta es un tremendo error. La gente normal, la mayoría de los ciudadanos considera que este impuesto es esencialmente injusto. Yo ya no estoy en política, me dedico a la universidad, pero continuo manteniendo una viva discusión académica e intelectual con los seguidores del economista francés Thomas Piketty, favorable a mantener o recuperar este impuesto. Mi opinión es que es un debate que tienen absolutamente perdido».

Sebastián insiste en que «es una desgracia que el Partido Socialista español se haya convertido en el único que lo defienda en Europa. Esto no sucede ni en Suecia, ni en Portugal ni tampoco entre los laboristas ingleses. Es un completo despropósito. Aboca a un debate sobre la lucha de clases que es anacrónico y que está por completo fuera de lugar».

La conversación de OKDIARIO con Miguel Sebastián se produce en plena trifulca política tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de que eliminará el Impuesto de Patrimonio en la autonomía. El Ejecutivo ha salido en tromba ante la ofensiva fiscal de los gobiernos del PP. El argumento empleado el pasado martes por la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, -absolutamente «falso y banal, según Sebastián- es que «el dinero que se dejará de recaudar se traducirá en menores recursos para médicos, maestros o para la gratuidad de los libros de texto».

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha manifestado su oposición a estas rebajas fiscales porque en su opinión ponen en peligro la conservación del Estado de Bienestar, y ha ido incluso más allá, proponiendo a título personal una recentralización de las competencias fiscales en España, sin encontrar eco en el resto de los compañeros del Consejo de Ministros.