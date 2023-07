Mercadona trae la última oportunidad para perder peso este verano: este producto está triunfando entre sus clientes

El verano ya está aquí y son muchas las personas que desean poder lucir una figura más esbelta y saludable. Sin embargo, a veces cuesta seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Por eso, Mercadona trae la última oportunidad para perder peso este verano con el producto está triunfando entre sus clientes.

El producto Mercadona para perder peso que está arrasando

Para aquellas personas que busquen una solución para poder perder peso en verano, Mercadona presenta una solución en forma de capsulas. Se trata de las cápsulas de cola de caballo Deliplus que son todo un éxito de ventas especialmente durante esta época estival.

Se trata de un complemento alimenticio elaborado a base de especies vegetales que tiene múltiples beneficios para nuestro organismo. La cola de caballo es una planta con propiedades diuréticas, depurativas, antioxidantes y remineralizantes. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos y toxinas, previene la retención de líquidos, mejora la circulación sanguínea, fortalece el cabello, las uñas y los huesos, y contribuye a la regeneración de la piel.

Las cápsulas de cola de caballo Deliplus se presentan en una caja con 30 unidades y se recomienda tomar dos al día, una por la mañana y otra por la noche, con un vaso de agua. Se pueden encontrar en el lineal de dietética de Mercadona por un precio de 3,95 euros.

Este producto está triunfando entre los clientes de Mercadona que lo han probado y han notado sus efectos positivos. Muchos de ellos han compartido sus opiniones en las redes sociales y han destacado que las cápsulas les han ayudado a perder peso, a reducir la hinchazón abdominal, a mejorar el aspecto de su piel y a sentirse más ligeros y saludables. En especial comentan que tras comenzar a tomarlas, notaron como aumentaron sus ganas de ir al baño a hacer pipí, gracias a esas propiedad diurética antes mencionada y por ello, les ha sido más fácil perder esos kilos de más.

Ahora ya lo sabes, si quieres aprovechar la última oportunidad para perder peso este verano, no dudes en probar las cápsulas de cola de caballo Deliplus de Mercadona. Aunque eso sí, no puedes olvidar que se trata de un complemento alimenticio y que no sustituye a una alimentación variada y equilibrada ni a un estilo de vida activo. Además, también es aconsejable consultar con el médico antes de tomar estas cápsulas si tienes alguna condición médica o alergia.