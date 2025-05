Mercadona tiene el pintauñas ‘low cost’ que nos gusta más que los de alta gama: manicura como nueva durante semanas

A veces encontrar una simple novedad en nuestro supermercado de confianza, es suficiente para hacernos felices. Lo cierto es que hay pequeños descubrimientos que nos alegran la semana, y este es uno de ellos. Porque no todas tenemos tiempo (ni ganas) de ir al salón de belleza cada pocos días, ni tampoco queremos dejarnos un dineral para conseguir una manicura decente. Por eso, cuando un producto asequible, duradero y bonito aparece en nuestras vidas, merece una ovación. Mercadona lo ha vuelto a hacer con su nuevo pintauñas en tonos nude y marrones que, sinceramente, poco tienen que envidiar a los esmaltes más caros del mercado.

No sólo estamos hablando de colores que marcan tendencia y que favorecen a todas las manos, sino también de un acabado profesional que aguanta intacto durante días incluso semanas. Esta colección de pintauñas de Mercadona está pensada para aquellas que valoran la practicidad, pero también quieren verse bien sin complicarse. Y lo mejor: cada frasquito cuesta sólo 2,50 euros. ¿Quién da más por menos?. Se trata además de una lacas de uñas de alto brillo que está arrasando por su fórmula resistente, su aplicación fácil y su acabado impecable. Si alguna vez has sentido que los pintauñas económicos se desconchan al segundo día o que no cubren bien, te vas a sorprender: esta línea fija de Mercadona rompe con todos esos tópicos y se cuela, sin esfuerzo, en nuestra rutina de belleza.

Mercadona tiene el pintauñas que nos gusta más que los de alta gama

La colección que ha lanzado Mercadona combina lo mejor del momento: tonos neutros, marrones cálidos y nude que son pura elegancia. Los colores 107, 108 y 109 (tal como aparecen en la imagen promocional) ofrecen un abanico de posibilidades que encajan tanto con un look diario como con un estilismo más formal.

Estos pintauñas de Mercadona son perfectos para quienes buscan una manicura natural, pero cuidada. Los tonos tierra, arena y topo tienen un efecto visual que estiliza las manos y combina con todo el armario. Además, su acabado en alto brillo les da ese punto sofisticado que transforma un simple color en un gesto de estilo.

Calidad que no se desconcha

Una de las grandes ventajas de estas lacas de uñas es su durabilidad. Aunque cuesten sólo 2,50 €, su rendimiento rivaliza con esmaltes de gama alta que triplican su precio. Con la aplicación adecuada (que ahora veremos), pueden durar entre 7 y 10 días sin apenas desgastarse.

La fórmula está pensada para resistir los pequeños golpes del día a día, algo que se agradece enormemente. Y un truco que comparte la propia marca es clave para prolongar el buen estado de la manicura: sellar la punta de la uña con el pincel en perpendicular. Este gesto tan sencillo mejora notablemente la resistencia a las rozaduras.

Paso a paso para una manicura perfecta en casa

Conseguir una manicura bonita y duradera es más fácil de lo que parece. Aquí te dejamos los pasos recomendados por Mercadona para sacar el máximo partido a estas lacas:

Prepara la uña: aplica una prebase (como la número 9 de la misma línea) y deja secar. Este paso protege la uña natural y mejora la adherencia del color.

aplica una prebase (como la número 9 de la misma línea) y deja secar. Este paso protege la uña natural y mejora la adherencia del color. Primera capa de color: elige tu tono favorito y aplica una primera capa fina y uniforme. Deja secar completamente.

elige tu tono favorito y aplica una primera capa fina y uniforme. Deja secar completamente. Segunda capa : repite con una segunda capa para intensificar el color y mejorar la cobertura.

: repite con una segunda capa para intensificar el color y mejorar la cobertura. Toque final: aplica un Top Coat transparente para sellar y prolongar la duración de tu manicura.

Este ritual no te llevará más de 15 minutos y el resultado es digno de cualquier salón de belleza. Además, la textura de estos esmaltes facilita mucho la aplicación: ni demasiado líquida ni demasiado densa, se extienden con facilidad y se secan bastante rápido.

Ideal para renovar tu estilo cada mes

Otro de los aciertos de esta línea fija de lacas de uñas es su dinamismo. Cada mes, Mercadona incorpora nuevos tonos que reflejan las tendencias del momento. Así que si te gusta ir cambiando de color según la estación o simplemente te encanta probar cosas nuevas, esta colección es para ti.

Por ahora, los tonos marrón y nude son los protagonistas, pero no sería raro ver pronto alguna propuesta en coral, malva o incluso algún metálico suave para el verano. Por el precio que tienen, puedes hacerte con varios sin sentirte culpable.

Un acierto rotundo por 2,50 euros

Si algo caracteriza a los productos de cosmética de Mercadona es su capacidad para sorprender. Y este pintauñas no es la excepción. Con una relación calidad-precio más que sobresaliente, ha conseguido posicionarse como una opción preferida incluso entre quienes solían invertir en marcas de alta gama.

La manicura casera se ha vuelto tendencia, y no es sólo por comodidad o ahorro, sino porque ahora tenemos herramientas a nuestro alcance que realmente funcionan. Estas lacas lo demuestran: fáciles de usar, de larga duración, con un acabado impecable y a un precio casi simbólico. ¿Quién puede resistirse?.