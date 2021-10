Mercadona tiene en la sección de congelados un producto para los más gourmets de la casa que acabará siendo un básico esta Navidad. El cabrito es un buen aliado de las mesas de celebración, esta carne que comíamos en ocasiones especiales suele tener un precio que suele dispararse. Mercadona nos lo pone muy fácil a la hora de comprar carne para estas fiestas, en su sección de congelados tiene buenas opciones que se mantendrán en perfectas condiciones. Se acabaron las prisas de última hora, gracias a este supermercado, si aún no tienes menú de Navidad, toma nota de esta carne.

Este es el producto que va a arrasar en todas las casas esta Navidad, el básico de las cenas de Mercadona

La carne es uno de los básicos para las cenas festivas de estos días que están por llegar, necesitamos una buena materia prima que nos asegure la mejor comida posible. En estos años nos hemos vuelto cada vez más gourmets, nos gustan los productos selectos, pero si podemos ahorrar un poco mucho mejor. Mercadona tiene la solución a cualquier cena o comida familiar, la carne de cabrito.

Desde 7 euros en un pack que viene envasado, podemos comenzar a preparar el menú especial de estas fechas. Deleitarse con unas chuletas de cordero en salsa, rebozadas o simplemente pasadas por la sartén con nuestro oro líquido, el aceite de oliva es un pequeño placer en todos los sentidos.

Vamos a disfrutar de una combinación de ingredientes única, partiendo de una base extremadamente tierna. Esta carne es posiblemente una de las más delicadas que hemos probado nunca. Literalmente se deshace en la boca, el punto justo de grasa la acompaña, su sabor es inconfundible, más delicado que el cordero y gracias a Mercadona a un precio más bajo.

Buscamos un producto de buena calidad que se salga de la norma para la cena de Navidad, niños y no tan niños van a disfrutar de una carne espectacular. España y Mercadona tienen grandes productores de carne de cabrito que debemos aprovechar. Si hace años que no pruebas esta carne, no lo dudes, en la sección de congelados de Mercadona te está esperando.

Puedes empezar a abrir boca con unas costillas asadas a la plancha, sal gorda y aceite de oliva, prepara un buen vino tinto nacional para regarlas, te sorprenderá el sabor y el precio, poco más de 7 euros en un envase que se conservará en el congelador en perfectas condiciones.