Mercadona se pasa el juego con el snack sano y delicioso que toman los deportistas

Mercadona es el supermercado que siempre nos sorprende con todas sus novedades, y en este caso lo ha vuelto a hacer con algo que es perfecto para desayunar pero que además ya se ha convertido en uno de los productos que más gustan a los deportistas. En los lineales de la cadena valenciana, ya podemos encontrar este producto que se está ganando a quienes buscan algo sencillo, rico y, además, saludable. Se trata de los copos laminados de avena integral con chocolate Hacendado, un paquete de 400 gramos que cuesta 1,85 euros y que ya se ha convertido en un pequeño éxito entre deportistas y amantes del desayuno saludable. Un snack sano con el que Mercadona está arrasando.

La mezcla parece simple, pero tiene todo lo que uno espera de un alimento que funciona: 79 % de avena integral y 20 % de trocitos de chocolate, el punto justo de dulzor para no empalagar. El equilibrio es lo que más llama la atención. No es el típico cereal azucarado que promete energía y sólo aporta picos de glucosa. En este caso la base es la avena, con sus hidratos de absorción lenta, su fibra y su efecto saciante. En otras palabras, un producto pensado para dar energía de verdad y no un subidón momentáneo. Mercadona sabe que los consumidores actuales buscan algo que se pueda comer rápido, que sea asequible pero que además sea un producto de calidad. Por eso estos copos funcionan. Se pueden tomar con leche, con yogur, con bebida vegetal o incluso directamente a cucharadas, sin más.

El snack de Mercadona que gusta a los deportistas

No hay que ser deportista de élite para entender por qué este producto se ha vuelto tan popular. Basta con probarlo una vez. La avena integral es uno de los cereales más completos que existen y lleva años ganando terreno en todo tipo de dietas. Da energía, ayuda a controlar el apetito y mejora la digestión. Y si además tiene chocolate, la ecuación mejora todavía más.

Muchos la usan antes o después de entrenar, pero también hay quien la toma como merienda o incluso como cena ligera cuando no tiene ganas de cocinar. La clave está en su versatilidad: se puede preparar como porridge, añadir fruta o frutos secos, o usarla para hacer galletas o barritas caseras. En redes sociales abundan las recetas con este producto, sobre todo entre quienes prefieren controlar lo que comen sin renunciar al sabor.

De este modo, si tienes prisa, basta con un vaso de leche o yogur y un par de cucharadas. No es de esos productos que prometen ser fit y luego están llenos de azúcares ocultos. Según la información nutricional del envase, aporta unas 405 calorías por cada 100 gramos, con una cantidad razonable de grasa (11,4 g) y casi 10 g de fibra. Justo lo que uno busca cuando quiere algo que alimente y no sea sólo un antojo.

Un acierto más en el pasillo de los cereales

En los lineales de Mercadona hay muchos cereales, pero no todos logran este equilibrio. Este, en concreto, tiene algo que gusta desde el primer bocado: el contraste entre la textura crujiente de la avena y los trocitos de chocolate que se derriten justo lo suficiente cuando se mezclan con la leche caliente. No empalagan ni se vuelven blandos enseguida, algo que pasa con demasiados productos similares.

Además, el precio ayuda. Por menos de dos euros, se puede tener un desayuno completo para toda la semana. Si lo piensas bien, es más barato que un café con bollería, y el cuerpo lo agradece. No hace falta ser nutricionista para saber que un bol de avena sacia más que cualquier dulce ultraprocesado.

Un producto que no necesita más

Hay algo muy interesante en la estrategia de Mercadona con este tipo de productos: no intenta venderlos como superalimentos ni como soluciones milagrosas. En este caso de hecho, no encontramos etiquetas que prometan más de lo que ofrecen. El envase es claro: Copos de avena integral con chocolate. Sin más. Y quizá precisamente por eso está funcionando tan bien al margen de que una vez los pruebas te das cuenta de lo buenos que están.

Así que en un mercado en el que la gente busca cosas reales, sin mensajes exagerados, este producto se erige como uno de los mejores. No te promete perder peso ni ganar músculo en dos semanas, pero sí ofrece una manera sencilla de cuidarte un poco mejor. Y lo hace con un sabor que engancha.

Si te fijas, todos los ingredientes son reconocibles: avena, cacao, manteca de cacao, leche desnatada en polvo y un toque de azúcar. Nada que suene raro o artificial. Es justo lo que muchos consumidores quieren productos alimenticios que sean claros y sencillos.