Mercadona se pasa el juego con el plato para llevar que necesitabas en tu vida. Un plato que puede que te sorprenda porque no es fácil encontrarlo en los supermercados. Una de las novedades que más está dando que hablar entre los «Jefes» de Mercadona y que te recomendamos de manera especial en el caso de que te guste la comida internacional. Seguro que lo vas a querer probar porque además es un exótico plato cuyo sabor es exquisito.

Mercadona triunfa con su nuevo plato para llevar

De entre los distintos platos para llevar o platos preparados que podemos encontrar actualmente en Mercadona, parece que destaca de una forma muy especial la última de sus novedades: el poke de salmón.

Un plato que seguro que te sorprenderá y que puedes encontrar en la sección de marisco y pescado de Mercadona. Nunca habrías imaginado que encontrarías poke en Mercadona pero por fin ha llegado y lo cierto es que ya está arrasando en ventas además de cosechar grandes comentarios en redes sociales, así que merece la pena probarlo.

el poke de salmón de Mercadona está RIQUÍSIMO, a 5,50€ sí que es un poco más caro que a lo mejor los tuppers de pasta o ensalada pero de verdad que es muy contundente el plato por falta de tiempo esta semana me he comprado dos y no me arrepiento — lenlen (@lenlen_tweeting) November 11, 2022

El poke de salmón de Mercadona es un plato de lo más completo en el que podemos encontrar arroz cocido y salmón sumando además otros ingredientes como el mango, el pepino, la ensalada wacame que se hace con algas, setas negras, y sésamo. Una mezcla de sabores y texturas que por lo visto resulta irresistible y que recrea a la perfección el poke original que es un plato que proviene de Hawái y que en los últimos años se ha puesto muy de moda en Estados Unidos.

El poke no deja de ser una ensalada de pescado crudo que en la cocina hawaiana se sirve como entrante pero también sirve como plato principal.​

Si no puedes esperar a probar este plato listo para comer, ya que cuenta además con una salsa japonesa ponzu para aliñar, lo tienes disponible en todos los supermercados de Mercadona así como en su tienda online. El precio es de 5,50 euros para un bol que tiene una capacidad de 470 gramos por lo que se convierte en una comida perfecta para llevar a la oficina, o a la que recurrir en el caso de que no tengas mucho tiempo para cocinar, o no te apetezca.