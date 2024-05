Mercadona confirma por qué ya no vende este chocolate: conoce el sustituto

El chocolate es, sin lugar a dudas, uno de los placeres culinarios más apreciados en todo el mundo. Su versatilidad y riqueza en sabores lo convierten en un ingrediente indispensable en la gastronomía moderna y en la vida diaria de millones de personas. Dentro de este amplio espectro, el chocolate negro, especialmente aquel con altos porcentajes de cacao, es particularmente valorado por sus propiedades beneficiosas para la salud. Estudios recientes sugieren que el consumo moderado de chocolate negro puede mejorar la salud cardiovascular, aumentar la función cerebral y, debido a su alto contenido de antioxidantes, combatir el estrés oxidativo.

Mercadona, que no duda a la hora de ofrecer productos alimenticios de calidad, cuenta de hecho con una amplia variedad de chocolates que se ajustan a las preferencias y necesidades de sus consumidores. Entre estos, destacaba su chocolate negro 92% cacao de la marca Hacendado, un producto sin azúcares añadidos que se había ganado la fidelidad de los aficionados al chocolate más puro. Este chocolate no solo era apreciado por su intenso sabor y sus beneficios saludables, sino también por ser una opción accesible y de alta calidad dentro del alcance de muchos bolsillos.

Sin embargo, recientemente, Mercadona ha retirado este querido producto de sus estanterías, generando inquietudes y preguntas entre sus clientes. Los amantes del chocolate que frecuentaban las tiendas en busca de este específico tipo, se han encontrado con la sorpresa de no hallarlo más. En respuesta a las consultas en redes sociales, Mercadona ha confirmado que ya no comercializa el chocolate negro con 92% de cacao, pero no ha dejado a sus clientes sin una alternativa. En su lugar, ha introducido un nuevo producto, el chocolate negro 99% cacao Hacendado, que promete ser aún más intenso y puro.

Mercadona retira su mejor chocolate pero presenta su sustituto

El anuncio de la retirada del chocolate negro 92% cacao de Hacendado por parte de Mercadona ha sido recibido con sorpresa y desilusión por parte de muchos consumidores. Este producto destacaba por su alta concentración de cacao y la ausencia de azúcares añadidos, lo que lo convertía en una opción ideal para los consumidores conscientes de su salud. Como mencionamos, su decisión de retirarlo del mercado fue respondida directamente por Mercadona a través de sus canales de atención al cliente en redes sociales, y aunque no dieron motivos del porqué de la retirada, sí que anunciaron que ya tienen otro chocolate que lleva además un porcentaje mucho más elevado de cacao.

Hola Jesús👋. Ya no lo vendemos 😔, ahora tenemos la 🍫 99% cacao, que no contiene azúcares añadidos, únicamente el azúcar naturalmente presente en el cacao. Pero pasamos nota de tu interés a los responsables del producto para que lo tengan en cuenta 😉. ¡Un saludo y feliz día! — Mercadona (@Mercadona) April 22, 2024

El nuevo sustituto: el chocolate con un 99% de cacaco

El sustituto presentado por Mercadona, el chocolate negro 99% cacao de la misma línea Hacendado, ha sido introducido como una alternativa superior en términos de pureza de cacao. Este nuevo producto, que también se comercializa sin azúcares añadidos, sólo contiene el azúcar que naturalmente está presente en el cacao. Se ofrece en tabletas de 100 gramos a un precio de 1,80 euros, manteniendo la filosofía de Mercadona de ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Con un porcentaje de cacao aún más alto, este chocolate está dirigido a un público que busca la experiencia más pura y potente del cacao, ideal para los paladares que prefieren sabores intensos y menos dulces.

Beneficios de comer un chocolate con alto porcentaje de cacao

El chocolate con un alto porcentaje de cacao como esta novedad de Mercadona, es mucho más que un simple antojo. Representa un alimento cargado de beneficios para la salud, como estos que ahora señalamos:

Rico en antioxidantes : Los chocolates con alto porcentaje de cacao son ricos en antioxidantes, como los flavonoides, que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y a mejorar la salud del corazón. Estos compuestos también pueden contribuir a la disminución del riesgo de algunas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

: Los chocolates con alto porcentaje de cacao son ricos en antioxidantes, como los flavonoides, que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y a mejorar la salud del corazón. Estos compuestos también pueden contribuir a la disminución del riesgo de algunas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Mejora la salud cardiovascular : El cacao contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea y bajar la presión arterial. Consumir chocolate negro de alta calidad y en cantidades moderadas puede contribuir a un sistema cardiovascular más saludable.

: El cacao contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea y bajar la presión arterial. Consumir chocolate negro de alta calidad y en cantidades moderadas puede contribuir a un sistema cardiovascular más saludable. Potencialmente beneficioso para el cerebro : Algunos estudios sugieren que los flavonoides en el cacao pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, lo que potencialmente mejora funciones como la memoria y la capacidad de aprendizaje. Además, el chocolate negro puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, gracias a su capacidad para estimular la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad.

: Algunos estudios sugieren que los flavonoides en el cacao pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, lo que potencialmente mejora funciones como la memoria y la capacidad de aprendizaje. Además, el chocolate negro puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, gracias a su capacidad para estimular la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad. Control del peso : Aunque puede parecer contradictorio, el consumo moderado de chocolate negro puede formar parte de una dieta equilibrada que contribuya al control del peso. Esto se debe a su alto contenido en fibra, que ayuda a aumentar la sensación de saciedad.

: Aunque puede parecer contradictorio, el consumo moderado de chocolate negro puede formar parte de una dieta equilibrada que contribuya al control del peso. Esto se debe a su alto contenido en fibra, que ayuda a aumentar la sensación de saciedad. Mejora la salud de la piel: Los flavonoides en el chocolate también pueden proteger la piel contra el sol, mejorando la hidratación, la circulación y la densidad de la piel, lo que puede contribuir a un menor daño por exposición a los rayos UV.

Cómo usar el chocolate 99% cacao negro de Mercadona en la cocina

El chocolate negro 99% cacao de Mercadona puede ser un ingrediente desafiante debido a su intensidad y poca dulzura, pero es precisamente esta pureza lo que lo convierte en un componente versátil en la cocina. Aquí algunas formas creativas de utilizarlo:

Postres : Fundir el chocolate 99% cacao para crear una ganache rica y cremosa, puede ser la base perfecta para trufas o para cubrir tartas y pasteles.

: Fundir el chocolate 99% cacao para crear una ganache rica y cremosa, puede ser la base perfecta para trufas o para cubrir tartas y pasteles. Mejora de salsas y adobos : Un pequeño trozo de chocolate negro puede transformar salsas y adobos para carnes, añadiendo profundidad y un sutil toque de amargura que equilibra sabores ácidos y dulces.

: Un pequeño trozo de chocolate negro puede transformar salsas y adobos para carnes, añadiendo profundidad y un sutil toque de amargura que equilibra sabores ácidos y dulces. Bebidas energéticas : Añadir chocolate negro a batidos o preparar un chocolate caliente puede aportar no solo sabor, sino también los beneficios nutricionales del cacao. Es una excelente manera de comenzar el día con energía.

: Añadir chocolate negro a batidos o preparar un chocolate caliente puede aportar no solo sabor, sino también los beneficios nutricionales del cacao. Es una excelente manera de comenzar el día con energía. Granola casera : Picar el chocolate y añadirlo a la granola casera para un toque de indulgencia en el desayuno o como un snack saludable a cualquier hora.

: Picar el chocolate y añadirlo a la granola casera para un toque de indulgencia en el desayuno o como un snack saludable a cualquier hora. Maridaje con frutas: El chocolate negro combina excepcionalmente bien con frutas, especialmente aquellas con notas ácidas como las fresas o naranjas. Fundirlo y usarlo como dip o rociar sobre fruta fresca cortada.

En resumen, aunque el cambio ha sido inesperado para muchos, Mercadona continúa comprometiéndose a ofrecer alternativas que se alinean con las preferencias de sus consumidores y las tendencias del mercado. El nuevo chocolate 99% cacao representa no sólo un desafío para los paladares de los amantes del chocolate más intenso, sino también una promesa de mantener la calidad y accesibilidad que caracterizan a la marca Hacendado.