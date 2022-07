El mercado sigue esperando que el BCE suba los tipos el 0,25% pese a que discutirá un alza del 0,5%

El Banco Central Europeo (BCE) anunciará hoy, a las 14:15 horas en España, la primera subida de los tipos de interés en 11 años. El mercado sigue esperando que el organismo eleve los tipos de interés en 25 puntos básicos, el 0,25%, pese a conocerse que el Consejo de Gobierno debatirá la opción de subirlos el 0,50% y alinearse con los incrementos que están realizando el resto de los grandes bancos centrales del mundo.

El principal mandato del banco central presidido por Christine Lagarde es contener la inflación, que se elevó en junio a máximos históricos, en el 8,6%. Además, con una subida del precio del dinero superior a la esperada, el BCE mandaría un mensaje de apoyo al euro. La institución insiste en que su misión no es controlar la fluctuación de la divisa comunitaria, pero tampoco son ajenos a que el euro ha vuelto a la paridad con el dólar después de 20 años.

En cambio, después de que Reuters publicase que el banco central de la zona del euro debatirá la opción de ascenso del 0,5%, “por fuentes conocedoras del debate”, el euro rebotó más del 1% y las rentabilidades de los bonos y los valores bancarios subieron con fuera. Los inversores dieron por buena la información, pero las firmas de inversión y casas de análisis se resisten a darlo por hecho. Los expertos se cubren las espaldas e inciden en la subida de 25 puntos básicos, pero a su vez consideran que lo mejor es un ascenso de 50 puntos básicos e instan a Lagarde a que lo lleve a cabo.

Julius Baer sí se atrevió afirmar, antes de la información de Reuters, que el ascenso será del 0,5% y, además, lo defendió no por el lado de la inflación, sino por el de la precariedad del euro: “La debilidad del euro motiva la subida de 50 puntos básicos y puede ofrecer una primera consolidación”, consideran desde el banco suizo. Allianz Global Investors, ya el miércoles tras la noticia, comentó que se espera que el BCE “actué con contundencia, con una primera subida de tipos de 50 puntos básicos”, mencionando también que, por la caída del euro frente al dólar, “no tiene más remedio que actuar con determinación”.

Los informes sobre que se espera una subida de 25 puntos básicos, pero que no se puede descartar un aumento de 50 puntos básicos y que de producirse esta subida no sería una sorpresa se suceden por minutos. Más allá, desde Natixis estiman que, en caso de que se produzca el incremento del 0,5% será “una moneda de cambio para la aplicación de la herramienta antifragmentación que es difícil de vender a Alemania, pues el país teme que esta se reduzca a rescatar a Italia”. La gestora incide en que el BCE no tiene el mandato de modificar los diferenciales de los países, por lo que los tipos de interés no pueden actuar como moneda de cambio y solo debe estar pensados para “los riesgos de inflación”.

Buena parte del consenso pide mirar más allá de los tipos y dar la mayor importancia a los detalles sobre el mecanismo antifragmentación. Desde MFS IM creen que es posible que la herramienta “aún no esté operativa”, peor que es “muy probable” que Lagarde explique “su mecánica y aplicabilidad”. PIMCO incide en las operaciones de refinanciación a largo plazo, conocidas como LTRO. La firma estadounidense no prevé que los posibles reembolsos, al terminar sus condiciones extraordinarias, “provoquen un endurecimiento significativo de las condiciones de liquidez”.

Por otro lado, los californianos sí se reafirman en una subida de los tipos del 0,25% hoy y del 0,5% en septiembre “comunicando (el BCE) que probablemente serán apropiadas nuevas subidas de los tipos de interés». En Nomura, donde también se defiende los 25 puntos básicos, directamente, creen que el volumen de subida quedará “probablemente eclipsado” por los anuncios de la orientación futura de los tipos y la reacción de los mercados a la nueva herramienta antifragmentación.