La mejor noticia para los pensionistas: el cambio que necesitaban con la paga extra de verano

Estamos ya en el mes de mayo, lo que nos lleva cerca del verano y deja las pagas extras a la vuelta de la esquina, que aunque no todos los trabajadores la cobran, sin duda son millones de personas entre trabajadores y pensionistas que tienen la suerte de contar con ese súper extra para disfrutar aún más del verano. Te contamos la gran noticia para los pensionistas relativa a sus pagas extras de verano, que tendrán un cambio que era muy necesario y que a todos les va a venir de perlas.

El aumento de la paga extra de verano, notición para los pensionistas

La primera paga extra de las pensiones del año está a punto de llegar, la que corresponde al verano y que llegará a primeros de julio, aunque en muchos bancos se adelantará a los últimos días de junio. Con la crisis de los últimos meses, este extra se presenta como un impulso económico muy necesario para la gran mayoría de los pensionistas, más aún con la gran noticia que llega de la mano de la extra.

La gran novedad que trae consigo en este 2023 la paga extra de verano de los pensionistas es la subida de la cuantía de la misma, gracias principalmente a la revaloración de las pensiones que figura en los Presupuestos Generales del Estado para este 2023. La extra de las pensiones este verano será de un 8,5% superior a las recibidas en año pasado, tanto la de verano como la de Navidad, una subida que se enmarca dentro de las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la inflación, más presentes cada día en nuestras vidas debido al conflicto en Ucrania.

Aunque la fecha de cobro siempre es a primero de mes, tal y como avanzamos anteriormente, entre los días 23 y 28 de junio los bancos adelantarán el pago, siendo por ejemplo CaixaBank, Santander y Bankinter quienes ingresen más pronto, con la fecha estipulada del 23 de junio. El 25 de junio será el día de cobro para aquellos pensionistas que tengan domiciliada su pensión en entidades bancarias como BBVA, Sabadell, ING, Abanca, Liberbank, Cajamar y Unicaja.

Pensionistas sin paga extra

Aunque la mayoría de los pensionistas disfrutarán de su paga extra de verano, hay un grupo que no la cobrará, quienes la reciban por incapacidad permanente debido a accidentes laborales o enfermedad profesional, ya que en ese caso sus pagas se reparten en 12, no en 14, por lo que no podrán tener paga extra ni en verano ni en Navidad al llevarlas prorrateadas durante todo el año.