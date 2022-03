Tener un robot de cocina se ha convertido en algo cada vez más habitual en muchas casas. El ritmo de vida frenético que llevan muchas personas, sin apenas tiempo para ponerse a cocinar o a preparar los menús de la semana y de la familia, lleva a que el uso de este tipo de electrodomésticos sea toda una solución que nos salva la vida. Sin embargo, la mayoría de robots de cocina suelen tener precios bastante elevados, de modo que si quieres hacerte con uno, ha llegado el momento, ahora que Mediamarkt tira la casa por la ventana y rebaja su robot de cocina estrella.

El mejor robot de cocina de Mediamarkt

Si estabas buscando tu oportunidad para hacerte con un buen robot de cocina, este es como decimos, tu momento. En Mediamarkt tienes ahora rebajado a mitad de precio el robot de cocina Cecotec Cecomix Plus que cuenta entre sus características principales, con una potencia de 1500 W, 3.3 litros, 10 niveles para cocinar todo tipo de platos y que es además de acero inoxidable para garantizar que cocinamos con materiales de calidad y muy resistentes.

Este completo robot de cocina se conoce por ser el que más se vende para familias, dado que con él podrás cocinar los platos más variados, y no sólo gracias a esos diez niveles de potencia de calor, sino porque dispone de 13 programas preconfigurados para que cualquier receta sea posible.

Y no debes preocuparte por no saber cómo usarlo o de qué modo sacarle partido, dado que este modelo de Cecotec te permite incluso configurar tus propias recetas, al margen de las preestablecidas o aquellas que podrás encontrar en la página web de Cecotec.

Y además podemos hacer uso de los 3 programas que nos van a servir para memorizar hasta 20 pasos en cada de tus recetas favoritas.

El cocina Cecotec Cecomix Plus es un robot de cocina que se presenta también con muchos accesorios de modo que cualquier elaboración que te plantees sea posible. Entre esos accesorios tenemos: una mariposa, cesto de vapor, brazo amasador, vaporera y espátula.

El que es quizás uno de lo robots de cocina más completos, no sólo de Cecotec, sino del mercado en general, tiene eso sí un precio que alcanza o roza los 540 euros, pero no debes preocuparte dado que en Mediamarkt han decidido venderlo con una rebaja del 50%, de manera que te costará 269,50 euros. Así que no lo dudes y aprovecha esta oferta antes de que los robots se acaben agotando.