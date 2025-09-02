Mapfre refuerza su compromiso con el deporte y se convierte en el nuevo socio patrocinador de la selección española de fútbol

MAPFRE y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un nuevo acuerdo de patrocinio estratégico que se suma al ya vigente con la Copa del Rey, por el cual la aseguradora se convierte en uno de los patrocinadores principales de la Selección Española de Fútbol y aseguradora oficial de la selección nacional, incluyendo sus equipos absolutos masculino, femenino y sub-21.

Desde septiembre, la imagen de MAPFRE estará presente en las equipaciones, campos de entrenamiento e instalaciones oficiales de la Selección Española, reforzando así su visibilidad y compromiso con el fútbol nacional. Además, la compañía contará con exclusividad sectorial aseguradora y financiera, así como con derechos de imagen y publicidad, marketing y relaciones públicas.

“Para MAPFRE, este acuerdo no solo refuerza nuestro compromiso con el deporte español y con la RFEF, sino que además nos posiciona estratégicamente junto a uno de los grandes motores de ilusión, identidad y valores compartidos por millones de personas, como es el fútbol”, ha señalado Elena Sanz, CEO de MAPFRE Iberia.

Por su parte, el presidente de la RFEF ha destacado la importancia y dimensión de este acuerdo global, que muestra la fuerza de las selecciones españolas y la confianza en una institución como la Federación, que representa al fútbol español en todo el mundo.

El patrocinio permitirá a MAPFRE acompañar a la Selección Española de Fútbol en el próximo mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Para la aseguradora participar en esta cita es una oportunidad única para reforzar su presencia internacional y conectar con millones de seguidores de este deporte en el mundo.

Además, este nuevo acuerdo se enmarca en un contexto muy relevante para el fútbol español, y estará vigente hasta 2030, coincidiendo con que España será uno de los países anfitriones del Mundial de ese año, junto con Portugal y Marruecos. El torneo, que marcará el centenario de la Copa del Mundo, tendrá una importancia histórica y mediática sin precedentes.

“La presencia de MAPFRE como patrocinador de la selección supone una oportunidad única de visibilidad global, acompañando a “La Roja” en todos sus encuentros”, destaca Elena Sanz.

Esta alianza llega en un momento de impulso para el fútbol nacional con la Selección femenina como actual campeona del mundo, la Selección masculina como campeona de Europa y la sub-21 con un gran potencial con jugadores de presente y futuro.

La aseguradora, que ya es socio patrocinador de la Copa del Rey MAPFRE de Fútbol desde el año pasado, suma así un nuevo hito a su estrategia de apoyo a este deporte. La Copa del Rey, uno de los torneos más inclusivos y seguidos en nuestro país, representa los valores de esfuerzo y superación que MAPFRE comparte como marca. Desde 2024, MAPFRE patrocina además la Conmebol Libertadores, la principal competición de clubes de Latinoamérica.

Con esta alianza, MAPFRE consolida su papel como uno de los principales patrocinadores del fútbol español y Latinoamericano. A partir de ahora, también acompañando a la selección en su camino hacia los grandes retos de esta década y compartiendo con ella el orgullo de representar a nuestro país en el escenario internacional.