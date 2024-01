¿Te gustaría darle un nuevo aire a tu dormitorio sin gastar mucho dinero? ¿Quieres conseguir un ambiente más acogedor y confortable en tu espacio más íntimo? Si la respuesta es sí, estás de suerte, porque Maisons du Monde tiene el cabecero de cama ideal en dos colores y se está agotando.

Se trata de un producto de excelente calidad, diseño y precio, que hará las delicias de los amantes de la decoración. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este cabecero de cama que está causando furor y que se agota por momentos así que ¡no te lo puedes perder!.

El cabecero de cama que se agota en Maisons Du Monde

Si estás buscando renovar tu dormitorio con un toque de estilo y elegancia, no puedes perderte el cabecero de cama que Maisons du Monde tiene para ti. Se trata del modelo OSLO, un cabecero tapizado de tela que combina a la perfección con cualquier tipo de decoración y que está disponible en dos colores: gris claro y antracita. Pero date prisa, porque este cabecero está siendo todo un éxito de ventas y se está agotando rápidamente dado que además tiene su precio rebajado.

Un cabecero de diseño nórdico y calidad

El cabecero OSLO de Maisons du Monde está inspirado en el diseño nórdico, una tendencia que apuesta por la sencillez, la funcionalidad y la armonía. Su tapizado de tela le da un aspecto sobrio y sofisticado, mientras que su acabado en capitoné le aporta un toque de distinción y personalidad. Además, el cabecero está acolchado con espuma HR que tiene un grosor de 8 cm, lo que le confiere una gran comodidad y resistencia.

El cabecero OSLO tiene una estructura rígida de contrachapado que aligera el peso del cabecero y facilita su anclaje a la pared. Incluye un herraje para fijarlo de forma segura y sencilla. Su trasera está forrada con tela transpirable en color negro, lo que evita la acumulación de polvo y ácaros.

El cabecero OSLO tiene unas medidas totales de 160 cm de ancho, 100 cm de altura y 8 cm de profundidad. Es ideal para camas de matrimonio de 150 cm o 160 cm. Además, cuenta con unas patas de madera de haya natural que le dan un toque de calidez y naturalidad. Las patas tienen una altura de 40 cm y se pueden regular en altura para adaptarse a la altura de tu colchón.

Un cabecero rebajado y disponible en dos colores

Como ya hemos mencionado, el cabecero OSLO de Maisons du Monde se puede elegir en dos tonos de gris: gris claro y gris oscuro o antracita. Ambos colores son muy versátiles y fáciles de combinar con el resto de los elementos de tu dormitorio, ya sean textiles, muebles o accesorios. El gris es un color que transmite tranquilidad, equilibrio y elegancia, y que se adapta a cualquier estilo decorativo, desde el más clásico al más moderno.

El cabecero gris claro es perfecto para crear un ambiente luminoso, fresco y acogedor. Es ideal para combinarlo con colores claros, como el blanco, el beige o el rosa, o con tonos pastel, como el azul, el verde o el lila. También puedes darle un toque de contraste con algún detalle en negro, dorado o plata.

El cabecero gris oscuro es ideal para crear un ambiente más sofisticado, íntimo y acogedor. Es perfecto para combinarlo con colores oscuros, como el negro, el azul marino o el morado, o con tonos metalizados, como el dorado, el plata o el cobre. También puedes darle un toque de luz con algún detalle en blanco, beige o amarillo.

En ambos casos encontramos el precio rebajado. El gris claro cuesta 198 euros, pero tiene un 55% de descuento por lo que se queda en 89,99 euros. En cuanto al cabecero de color gris oscuro o antracita, su precio es de 198 euros también pero el descuento es del 45% por lo que se queda en 103,99 euros.

Cuidados del cabecero de cama ideal de Maisons Du Monde

El cabecero de cama OSLO de Maisons Du Monde es un producto de alta calidad que requiere unos cuidados mínimos para mantenerlo en perfecto estado. Su tapizado de tela gris es resistente y fácil de limpiar, solo necesitas pasarle un paño húmedo o una aspiradora suave para eliminar el polvo y las manchas superficiales. No uses productos abrasivos ni lejía, ya que podrían dañar el color y la textura de la tela. Si el cabecero se ensucia mucho, puedes lavarlo en seco en una tintorería especializada. Para proteger el cabecero de la luz solar directa, te recomendamos que uses unas cortinas opacas o unas persianas que eviten el desgaste del color. Así, tu cabecero de cama OSLO de Maisons Du Monde lucirá como nuevo durante mucho tiempo.

Un cabecero que se está agotando

¿Qué te parece? El cabecero OSLO de Maisons du Monde es uno de los productos más demandados de la temporada, y no es de extrañar, ya que tiene un diseño precioso, una calidad excelente y un precio increíble. Además costando los precios que acabamos de mencionar, se trata sin duda alguna de una oportunidad única que no puedes dejar escapar.

Pero date prisa, porque el cabecero OSLO se está agotando y quedan muy pocas unidades disponibles. Si quieres hacerte con el tuyo, no lo dudes y entra en la web de Maisons du Monde o visita tu tienda más cercana. No dejes pasar esta ocasión de renovar tu dormitorio con un cabecero de cama ideal en dos colores y se está agotando.