Maisons du Monde hace historia con el mueble con el que dirás adiós al desorden de casa

Los muebles son muy importantes en el hogar, tanto por motivos decorativos como por sacarle partido a la funcionalidad que tengan en cada caso, siendo el almacenaje una de las principales características que se suelen buscar en los muebles para así aprovechar mucho más el espacio. Hoy te mostramos un mueble increíble de Maisons du Monde que va a terminar de un plumazo con los problemas de almacenaje en tu hogar y que te puedes llevar ahora con un espectacular descuento del 50%… ¡está arrasando en ventas!.

Maisons du Monde es una de las tiendas de decoración que más ha crecido en nuestro país en los últimos años, una cadena francesa especializada en decoración y productos para el hogar que tiene mucho éxito tanto con sus establecimientos físicos como con su tienda online, en la que puedes comprar desde cualquier lugar de España.

El canapé de Maisons du Monde a mitad de precio

Se trata del Canapé apertura lateral WHAT THE SLEEP, un canapé ideal especialmente para habitaciones infantiles y juveniles y que ofrece una fantástica capacidad de almacenaje para que puedas guardar todo lo que necesites, como por ejemplo ropa de cama o de baño, que suele ocupar mucho espacio en el armario y será perfecto tenerla toda junta en otro lugar. Actualmente cuenta con un súper 50% de descuento que deja su precio en únicamente 279,99€, un chollazo épico que no puedes dejar pasar.

Este fantástico canapé de Maisons du Monde tiene unas medidas de 90 cm de ancho x 190 de largo, perfecto para crear una cama infantil o juvenil de 90 y contar además con un gran espacio de almacenaje, un extra que siempre viene bien. Es de fácil apertura gracias a tener pistones hidráulico, con un acceso rápido y sencillo desde todos los ángulos. Además, su perímetro es de madera laminada con refuerzos en las esquinas para mayor durabilidad.

La tapa del canapé está tapizada con un tejido 3D transpirable para garantizar una higiene correcta al tiempo que se proporciona el mejor descanso, siendo además ideal para todo tipo de colchones gracias a su alta transpirabilidad. Es 100% antideslizante, y cuenta con un arquillo para que el colchón no se mueva cuando levantes la tapa, por lo que podrás hacerlo de forma totalmente segura.

Si te decides a comprar este canapé de Maisons du Monde, que sepas que la entrega y montaje está incluida en el precio, así como la retirada del mueble antiguo si fuera un canapé, somier o base tapizada.