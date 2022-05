Looking NFT es una plataforma de NFT de arte moderno que permite a las obras reales de artistas de prestigio internacional dar el salto al metaverso. Gracias a su tecnología, la plataforma garantiza la trazabilidad e independencia de la operación al ser autónoma de galeristas, marchantes, representantes… y estar descentralizada.

Pero, ¿cómo funciona? Cada obra se divide en un número de tokens no fungibles (NFT). Al ser un número de tokens limitado, el valor de los mismos fluctuará según la oferta y la demanda, al igual que las acciones de una sociedad anónima cotizada. La plataforma opera con un wallet en Ethereum -la segunda criptomoneda más grande del mercado-, lo que la convierte en una excepcional oportunidad de valor refugio. Los inversores que utilicen este market place entrarán en un selecto club con ventajas añadidas únicas, como la entrada gratuita a las exposiciones del autor en cualquier parte del mundo, derecho a cenar con el artista una vez al año, etc. Para iniciar su andadura, Looking NFT apuesta por el artista más reconocido del expresionismo abstracto en España: José Manuel Ciria.

El mercado del arte tiene pendiente una reordenación del sector, como ya ha sucedido en muchos otros importantes ámbitos económicos. Actualmente, muy pocos artistas pueden vivir de su obra, y el 95% de las galerías de arte son micropymes. Los costes de comercialización de las obras de arte suponen fácilmente más del 50% del precio de venta de las mismas. Muy por encima de los costes de comercialización que se registran en otros sectores ya reordenados. La tecnología de los NFT permite reordenar el mercado del arte y que sea el artista y el cliente-inversor-coleccionista los que se vean económicamente beneficiados. Este nuevo escenario permitirá un vibrante mercado secundario de NFT que generará liquidez en un sector actualmente falto de dinamismo.

«Elegimos el arte porque entendemos que es un mercado en reordenación y la tokenización de obras de arte puede ser, desde un punto de vista estratégico, muy importante para dicha reordenación del sector. Dicho de otro modo, los NFTs permiten abrir todo el mercado mundial a cualquier artista 24 horas al día, los 365 días al año. Es una gran tienda online; lo que cambia sustancialmente un mercado como el actual basado en las operaciones a través de galerías» asegura a este diario Antonio Sáinz, presidente de Looking NFT.

Desde principios de 2021, con el boom de los NFTs -activos digitales permanentes basados en una tecnología que recurre a las criptomonedas y al blockchain- nació la posibilidad de crear y vender otro tipo de obras de arte, el arte criptográfico o NFT Art, que se ha vendido en subastas internacionales con resultados espectaculares de hasta siete y ocho cifras. «A la hora de tokenizar obras de arte contemporáneo de artistas de obra física, la mayor dificultad está en que los artistas entiendan que la tokenización es una opción muy buena para su obra. El artista está acostumbrado a vender la obra física, pero le cuesta entender que los derechos de imagen sobre su obra pueden tener más valor que la propia obra física» apunta Sáinz.

El nuevo escenario de los NFT de arte permite una independencia económica al artista fuera de estructuras comerciales tradicionales. Al ganar en rentabilidad, el artista gana también en libertad para su creación ya que le resulta más sencillo vivir de su arte. La tecnología, y la tecnología de NFT en concreto, se presentan como un canto a la libertad del creador. De esta forma, la principal virtud de los NFTs y su gran aportación al mercado del arte es que permiten certificar la originalidad de la obra y la trazabilidad de la misma dando seguridad a las transacciones online.