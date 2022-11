La logística prevé una caída de envíos de hasta el 10% este Black Friday y descuentos “poco agresivos»

La logística prevé una caída de envíos de hasta el 10% en la campaña de Black Friday de este año y descuentos “poco agresivos», según fuentes del sector. En concreto, varios expertos coinciden en que la desbocada inflación y la caída del consumo derivada de la pérdida de poder adquisitivo de las familias va a provocar un descenso de las ventas.

El presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), Francisco Aranda, ha avanzado que este año «se espera que las empresas de logística y transporte gestionen un 5,3% menos de envíos que en 2021 para atender los picos de demanda que se registrarán durante el Black Friday y la campaña navideña”.

En concreto, la patronal logística estima que durante este periodo se gestionarán cerca de 100.300.000 envíos, una cifra más moderada que la registrada el pasado año -cuando se gestionaron un total 106 millones de envíos-, debido a los problemas económicos a los que viene haciendo frente nuestro país durante el último año.

«La espiral inflacionista sin solucionar en la que estamos envueltos, la contracción del consumo derivada de la reducción del poder adquisitivo de las familias y la caída en las inversiones ya se han dejado sentir en nuestro sector, cuya actividad descendió un 16% en el segundo trimestre del año. Esta situación, por supuesto, tendrá un impacto directo en las grandes campañas de picos de demanda de este año», asegura Aranda.

A esto se suma que la intención de contratación de trabajadores para las empresas del sector logístico de cara al último trimestre de 2022, marcado por el Black Friday y la campaña navideña, se ha moderado al 4%, el dato más bajo de los últimos dos años. La falta de perfiles profesionales, unido a la incertidumbre derivada del aumento de los precios en los carburantes, la inflación y las tensiones geopolíticas, explican esta moderación, según los datos de Manpower.

Moda

Por otro lado, Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), asegura que este Black Friday «es muy probable que haya muchas marcas que hagan descuentos interesantes porque tienen que dar salida a esos stocks que no han salido hasta la fecha. Hay que recordar que los datos de ventas no han sido muy positivos».

Sin embargo, el presidente de la patronal textil comenta que hasta hace poco el tiempo ha estado muy cálido. Por lo tanto, «los artículos de invierno aún no se han vendido y lo que no se va a hacer es poner una promoción agresiva sobre esos artículos cuando aún el frío no ha entrado».

Zamácola también reconoce que hay una serie de marcas que no están dispuestas a hacer descuentos. «La situación inflacionista hace que las empresas y los comercios tengan dificultades para tener márgenes positivos. El incremento de los costes salariales, energéticos, de las materias primas y la logística hacen que no podamos hacer descuentos sobre una marca que ya tiene un margen bastante ajustado». Esta situación choca con lo que buscan los consumidores, quienes están sufriendo con dureza las consecuencias del alza de los precios y buscan grandes descuentos.