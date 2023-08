Locura total en Madrid con los centro comerciales: Isla Azul, Zielo y Equinoccio Majadahonda, a la venta

El sector inmobiliario es uno de los que más se mueve, tanto en viviendas como en locales, terrenos e, incluso, centros comerciales, un sector que estuvo parado principalmente a causa de la pandemia en los últimos años pero que parece que está renaciendo. Isla Azul, Zielo y Equinoccio Majadahonda son los tres centros comerciales de la Comunidad de Madrid que se han puesto a la venta, una decisión que ha desatado la locura por la incertidumbre de saber si cerrarán cuando se confirmen las operaciones.

Los centros comerciales suelen ser lugares que gustan mucho a la población para disfrutar de su tiempo libre, ya que además de compras suele haber mucha oferta de ocio y restauración, por lo que puedes pasar un día completo en ellos haciendo de todo sin necesidad de ir de aquí para allá como fuera de ellos. Ahora, el sector espera que la venta de algunos centros comerciales reactive el mercado, e incluso en España se han invertido ya 538 millones de euros en este sector en el primer semestre del año, y se espera que a final de año la cifra global supere los 1.500 millones.

Estos son los 3 centros comerciales en venta en Madrid

Unibail-Rodamco-Westfield SE es el grupo líder en el sector inmobiliario comercial en Europa, y ahora ha puesto a la venta 3 de los centros comerciales de cuantos hay en la Comunidad de Madrid, una noticia que causa cierta incertidumbre entre el público ya que no se sabe qué futuro podrán tener, aunque por lo queridos que son lo lógico sería que su venta no supusiera su cierre, como sí sucede en el caso de otros que ya apenas cuentan con tiendas abiertas, caso que no es el mismo aquí.

Los 3 centros comerciales en venta en Madrid son los siguientes:

Islazul

Este centro comercial es uno de los más queridos y visitados, situado en la M-40, se estima que la venta se pueda cerrar en unos 250 millones de euros, una de las cifras más altas de cuantas se manejan actualmente en lo que a centros comerciales en venta se refiere. Islazul tiene más de 180 tiendas repartidas en una superficie bruta alquilable de 90.700 metros cuadrados, por lo que hay mucho espacio que aprovechar.

Equinoccio Park

Este centro comercial se encuentra en Majadahonda y cuenta con tiendas como Decathlon, oficina de Correos, salas de cine y una gran y variada oferta de restauración, además de muchos servicios muy interesantes, como puntos de carga para vehículos eléctricos, alquiler de cochecitos para niños o inflado de ruedas, entre otros. Es una de las inversiones clave para los compradores, y se espera que su venta alcance los 25 millones de euros.

Zielo Shopping

El último de los centros comerciales en venta en Madrid es Zielo Shopping, ubicado en Pozuelo de Alarcón y ya con el interés de varios inversores, tanto que fue precisamente eso lo que motivó a sus propietarios a ponerlo a la venta. Cuenta con 60 tiendas y se espera que su venta pueda alcanzar los 60 millones de euros.