Locura con lo último del outlet de El Corte Inglés: rebaja un abrigo de Hannibal Laguna a un precio de risa

Estando ya a mediados de febrero, es normal que comencemos a pensar en la primavera que llegará en marzo. Sin embargo, todavía hace mucho frío por lo que aún vas a tener días para lucir un bonito abrigo. Uno como el que está arrasando en el outlet de El Corte Inglés, donde vas a encontrar rebajado a un precio de risa, el abrigo de Hannibal Laguna más deseado de todos. ¡No lo puedes dejar escapar!.

Rebaja del abrigo más deseado en el Outlet de El Corte Inglés

El Outlet de El Corte Inglés, del que ya sabemos que se llama Primeriti, supone una gran oportunidad para poder encontrar muchos de los artículos y productos de El Corte Inglés a precios más económicos, pero además, en dicho outlet hacen también rebajas especiales a productos como el abrigo más deseado de todos y que tienes ahora a un precio que nunca imaginarías.

Un abrigo que pertenece a una de las grandes firmas de la moda española, la del diseñador Hannibal Laguna y con el que podrás lucir un diseño casi exclusivo, además de poder hacer frente a las temperaturas más bajas.

Se trata en concreto de la chaqueta deportiva de Hannibal Laguna en color blanco que como puedes ver en la imagen se presenta con un diseño acolchado que marca tendencia.

Un abrigo tres cuartos que tiene el detalle de un cordón en la cintura y que elaborado 100% de poliéster, es perfecto para llevar con tus looks más deportivos pero también con los más elegantes si lo deseas. Ideal para recorrer las calles de tu ciudad, pero te lo puedes poner también para recorrer la montaña.

La calidad del abrigo de Hannibal Lagua que está ahora rebajado en el outlet de El Corte Inglés está garantizada, pero si deseas que te dure años, deberás saber cómo limpiarlo bien. Por suerte lo puedes lavar a máquina, aunque a una temperatura que no supere los 30 ºC y no puedes usar lejía. En el caso de quererlo planchar puedes hacerlo aunque a temperatura baja y no lo puedes secar en la secadora.

¿Cuánto crees que te va a costar este increíble abrigo deportivo de Hannibal Laguna del outlet de El Corte Inglés? Pues su precio antes de la rebaja era de 258 euros, pero tiene ahora un 65% de descuento de modo que puede ser tuyo a un precio de tan sólo 97 euros (disponible además en varias tallas que van de la 38 a la 48).