Una locura: esta moneda de 2 € vale 2.400 y la puedes tener en tu cartera porque es muy común

¿Te imaginas tener una pequeña fortuna en el bolsillo sin saberlo? Puede sonar exagerado, pero lo cierto es que hay una moneda de 2 € que, aunque a simple vista parece una más, puede alcanzar un valor de hasta 2.400 euros. Lo curioso del asunto es que es tan común que podrías tenerla ahora mismo en tu monedero sin ni tan siquiera ser consciente de ello. Una moneda que destaca de las demás, por un pequeño error que, para los coleccionistas, vale su peso en oro.

Las monedas raras han ganado mucha popularidad en los últimos años. Ya no es sólo cosa de expertos o de aficionados a la numismática. Cada vez más personas se interesan por revisar su calderilla ya que podrían tener un tesoro oculto que les cambie, no la vida, pero sí el día o incluso el mes. La fiebre por las monedas curiosas se ha disparado, y este fenómeno ha provocado que muchos ojos se fijen en piezas que antes pasaban completamente desapercibidas. Y ahí entra esta moneda de 2 € emitida por Lituania en 2021. En principio, se trata de una edición conmemorativa que celebra la belleza de la Reserva Natural de Žuvintas, un lugar tan especial que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Pero lo verdaderamente insólito no es su diseño, sino un error en su fabricación que la ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado. Vamos por partes.

La moneda de 2 € que puede valer 2.400

En 2021, el Banco Central de Lituania lanzó medio millón de monedas conmemorativas de 2 euros para rendir homenaje a la Reserva de Žuvintas. El diseño es precioso: animales de la zona, un entorno natural único y una cara que destaca entre las habituales monedas de uso diario. Pero lo que muy pocos sabían en aquel momento es que unas cuantas unidades salieron con un error de acuñación que cambiaría completamente su valor.

Ese error estaba en el canto de la moneda, una parte que muchas veces pasa desapercibida. En lugar de llevar la inscripción habitual que usan las monedas lituanas: Laisvė, Vienybė, Gerovė (Libertad, Unidad, Bienestar), algunas piezas llevaban una frase completamente distinta: Dievs, svētī Latviju, que en letón significa Dios bendiga Letonia. Es decir, una moneda lituana con un mensaje letón. Un desliz que, aunque parezca menor, ha sido suficiente para disparar su cotización en el mundo del coleccionismo.

Sólo 500 monedas con error entre medio millón

Según los datos del propio Banco de Lituania, de las 500.000 monedas que se acuñaron en esa tirada, solo 500 presentan este error. Hablamos de una proporción ínfima, lo que multiplica el interés y, por supuesto, el precio. Es decir, solo una de cada mil monedas emitidas contiene este fallo, y eso la convierte automáticamente en una pieza muy buscada. La rareza, en el mundo de la numismática, es uno de los factores más determinantes para fijar el valor.

En los últimos años, se han registrado ventas de estas monedas erróneas por cifras que superan los 2.000 euros. Algunas, incluso, han llegado a alcanzar los 2.400. Lo sorprendente es que, al tratarse de una moneda de curso legal y con un diseño relativamente reciente, sigue circulando por Europa. No es una reliquia antigua ni una pieza guardada en un museo: es algo que podría pasar por tus manos en cualquier momento.

Cómo saber si tienes una y qué hacer si la encuentras

La pregunta, claro, es inevitable: ¿cómo puedo saber si tengo una de estas joyas en miniatura? Lo primero es buscar una moneda de 2 euros lituana del año 2021. En la cara conmemorativa verás representaciones de la Reserva de Žuvintas y varios animales. Hasta aquí, todo normal. El siguiente paso es revisar el canto de la moneda. Puede parecer un detalle menor, pero ahí está la clave.

Si en lugar de leer Laisvė, Vienybė, Gerovė encuentras la frase Dievs, svētī Latviju, puedes estar ante una auténtica rareza. Y en ese caso, lo más recomendable es acudir a un experto en numismática o ponerla a la venta en plataformas especializadas. Eso sí, es importante certificar la autenticidad del error antes de lanzarse a venderla. Una simple consulta con un profesional puede marcar la diferencia entre un hallazgo valioso o una falsa alarma.

Más allá del valor económico, estas historias nos recuerdan que incluso los objetos más cotidianos pueden esconder relatos fascinantes. Una moneda que pasa de mano en mano puede haber viajado más de lo que imaginamos, y en este caso, guarda un error que conecta dos países y que transforma una simple pieza de metal en algo digno de colección.

Así que ya lo sabes: la próxima vez que pagues con monedas, tómate un segundo para mirarlas bien. Puede que lo que tengas no sea solo calderilla, sino una auténtica joya numismática. Una de esas locuras que solo ocurren cuando el azar se cruza con la historia. Y quién sabe, igual tú eres el próximo en descubrir que llevas 2.400 euros en el bolsillo sin haberte dado cuenta.