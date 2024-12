Lista para entrar a vivir y con piscina: la casa prefabricada de diseño que te quita el sentido

Imaginar una vivienda moderna, eficiente y completamente diseñada para satisfacer tus necesidades es posible gracias a la revolución de las casas prefabricadas. Una moda que va en auge ante la problemática creciente de encontrar vivienda y sobre todo, el hecho de que cada vez más, encontramos modelos que son realmente espectaculares. Es el caso de la casa prefabricada con piscina que ahora te presentamos y que te quita el sentido.

Si alguna vez has pensado en la idea de comprar una casa prefabricada, ha llegado el momento de que te fijes en una de las mejores del mercado. Una casa que incluye una piscina para disfrutar de los mejores momentos al aire libre. Se trata del modelo Zermatt de la empresa The Concrete Home y que como decimos, destaca como una de las opciones más atractivas del mercado. Con un diseño arquitectónico que combina la funcionalidad con la elegancia, esta casa prefabricada redefine el concepto de vivienda moderna y pone a tu alcance un lujo con el que tal vez habías soñado desde hace tiempo. El modelo Zermatt no sólo sorprende por su estética contemporánea, sino también por su practicidad. Su estructura de hormigón asegura durabilidad y aislamiento, mientras que los acabados en tonos blancos y grises aportan un toque minimalista y sofisticado. Pero esto no es todo: la vivienda es 100% personalizable, lo que significa que cada detalle puede adaptarse para cumplir con tus expectativas y ajustarse a las características de tu terreno.

La casa prefabricada con piscina que quita el sentido

Con una distribución que prioriza el confort y el aprovechamiento del espacio, esta casa de 132 m² construidos se presenta como la solución perfecta para quienes buscan un hogar listo para disfrutar desde el primer día. Sigue leyendo para conocer más detalles sobre este modelo y las razones por las que está causando sensación.

¿Qué ofrece el modelo Zermatt?

El modelo Zermatt está diseñado pensando en la comodidad de sus habitantes. Con 109 m² útiles, esta casa incluye una distribución ideal para familias o personas que valoran los espacios bien aprovechados. Cuenta con un vestíbulo distribuidor, un amplio salón-comedor, tres dormitorios, dos baños, un aseo, una moderna cocina y un lavadero. Además, su diseño de planta baja incluye porches con pérgolas, perfectos para disfrutar del exterior en cualquier momento del año.

La piscina, integrada en el diseño del modelo, no sólo añade un valor estético, sino que también convierte esta vivienda en el espacio ideal para relajarse y desconectar de la rutina. Todo ello en un entorno que destaca por su armonía con la naturaleza, gracias a su cubierta inclinada y su estilo arquitectónico contemporáneo que se funde perfectamente con cualquier paisaje en el que elijas la instalación de la casa.

Materiales de alta calidad y diseño personalizable

Una de las mayores ventajas del modelo Zermatt es la posibilidad de personalizarlo al 100%. Desde los materiales hasta la distribución interna, todo se puede adaptar para ajustarse a tus necesidades y preferencias. Si deseas inspiración para el diseño, The Concrete Home te asignará un arquitecto especializado en este modelo, quien trabajará contigo para crear una distribución perfecta según el terreno y tu estilo de vida.

El uso del hormigón como material principal asegura una vivienda resistente, eficiente energéticamente y de bajo mantenimiento. Además, su combinación de colores en blanco y gris aporta una estética moderna y minimalista, adaptándose a las tendencias actuales de diseño de interiores y exteriores.

Una vivienda lista para entrar a vivir

Optar por el modelo Zermatt significa elegir una solución integral. The Concrete Home ofrece un servicio de proyectos llave en mano, lo que incluye la gestión completa de todos los trámites burocráticos relacionados con la construcción de la vivienda. Desde la elección de materiales hasta la entrega final, la empresa se encarga de todo, garantizando un proceso sin complicaciones para el cliente.

La piscina y las áreas exteriores, diseñadas para maximizar el disfrute del espacio, complementan la vivienda y la convierten en un hogar ideal tanto para la vida diaria como para el ocio. Y lo mejor de todo, esta casa está lista para entrar a vivir en cuanto finalicen los trabajos de construcción e instalación sobre terreno.

¿Cómo conseguir tu casa Zermatt?

Seguro que con este diseño te habrás convencido de las posibilidades que tiene una casa prefabricada y que nada tiene que envidiar a las casas de lujo de construcción tradicional. Si deseas conocer más o saber el precio, puedes solicitar un presupuesto personalizado a través de la página web de The Concrete Home. Sólo necesitas proporcionar algunos detalles básicos, y el equipo se encargará de guiarte en todo el proceso, desde la personalización del modelo hasta la elección de los acabados.

El modelo Zermatt es una prueba de que el futuro de las casas prefabricadas ya está aquí. Con su diseño innovador, su funcionalidad y su capacidad para adaptarse a cualquier estilo de vida, esta casa prefabricada es, sin duda, una opción que quita el sentido.