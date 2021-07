En verano la hidratación es muy importante para no sufrir ningún problema de salud. Lo ideal es beber agua y bebidas naturales, pero también podemos tomar de vez en cuando bebidas gaseosas y refrescos. Claro que no siempre nos acordamos de meterlos en la nevera y cuando vamos a tomarlos están calientes. Ahora Lidl nos propone una solución estupenda: una jarra con infusor que enfría las bebidas fuera de la nevera. No funciona conectada a la red eléctrica, así que podemos llevárnosla a donde queramos.

Una jarra que está teniendo muchísimo éxito en la tienda online de la cadena alemana porque nos soluciona dos grandes problemas. Por un lado, el querer beber agua y que no esté fría. Y, por otro lado, el disfrutar de una comida o de una cena en el jardín de casa y tener que estar levantándonos cada nada para ir a por agua porque si la tenemos fuera se calienta.

Es una jarra de vidrio con un litro de capacidad exactamente igual que cualquier otra que podemos encontrar en el mercado. La diferencia es que esta incluye una barrita para cubitos de hielo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es llenar la jarra de agua y poner los cubitos de hielo en la barrita, ¡y listo! Así el agua no sólo se enfría, sino que se mantiene fría durante mucho tiempo.

Y aquí no acaba todo, porque la nueva jarra de Lidl para el verano también incluye una barra aromática en la que podemos poner fruta o hierbas aromáticas. Por ejemplo, podemos poner en la barra unos trocitos de fresa que le den al agua un poco de sabor.

La jarra incluye vertedor con tapa y filtro integrado, de forma que al echar la bebida no se caen el hielo, las piezas de fruta o las hierbas aromáticas. También es apta para bebidas gaseosas y se puede lavar en el lavavajillas, lo cual es un gran punto a favor.

Mide 10 centímetros de alto x 29,5 centímetros de diámetro y se adapta muy bien a las medidas habituales de la puerta de los frigoríficos. Lo mejor de todo es el precio porque la jarra apenas vale 9,99 euros. ¡Está a punto de agotarse en la tienda online de Lidl!