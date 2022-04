Puede que sigas las tradiciones de la Semana Santa y decidas no comer carne estos días, pero lo cierto es que es sólo el Jueves Santo y el Viernes Santo cuando los católicos no comen carne roja, por lo que el resto de días no habrá problema alguno en hacerlo y más si se trata de una de las novedades de Lidl que ya se está agotando en muchos de sus supermercados. Descubre ahora la hamburguesa con nuevo sabor de Lidl que te hará la boca agua y que estamos seguros que querrás probar.

Lidl reinventa la hamburguesa y arrasa

Si tienes pensado preparar un menú especial para este próximo fin de semana o deseas probar algo distinto, nada como elegir entre las novedades de Lidl que ya se han convertido en todo un éxito de ventas. Novedades que llegan además a su sección de platos Deluxe, una de las que más gustan a sus clientes.

En concreto, no puedes dejar escapar la hamburguesa de queso manchego. Una nueva manera de presentar la hamburguesa de vacuno con la que se consigue un sabor exquisito y sorprendente. Está hecha con carne de vaca madurada y queso manchego DOP semicurado, de modo que para su elaboración se ha tenido especial cuidado en la selección de la carne así como en la del queso, con denominación de origen protegida.

De hecho cuando vayas a comprarla te darás cuenta como en la bandeja en la que se vende esta hamburguesa pone que es ecológica ya que además tiene el certificado Welfair en Bienestar Animal, que garantiza que la carne y el queso vienen de una granja en la que se ha evaluado y controlado la calidad del bienestar animal.

Un producto exquisito y podríamos decir también, gourmet, ya que es una hamburguesa única, si tenemos en cuenta que en la misma pieza tienes integrado el queso así que no vas a tener que añadirlo a tu panecillo cuando la cocines para tu próxima comida con amigos o para una cena en familia estos días. Una hamburguesa que puedes hacer vuelta y vuelta si te gusta poco hecha en apenas tres minutos, aunque para que el queso se derrita bien, es mejor cocinar al menos cinco minutos en una sartén con apenas unas gotas de aceite.

La hamburguesa se vende en una bandeja de una sola unidad aunque con un peso de 180 gramos. Su precio es de 2,19 euros y está ya disponible en todos los supermercados de Lidl así como en su tienda online.