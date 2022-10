Leroy Merlin tiene el mural de decoración de Halloween más bonito y barato

Si tienes ganas de decorar tu casa para Halloween pero sin tener que complicarte demasiado la vida, la solución la tienes en una de las mejores tiendas de bricolaje, mobiliario y decoración que tenemos a nuestro alcance. Se trata por supuesto de Leroy Merlin que cuenta con el mural de decoración de Halloween más bonito y barato así que nada como hacerte con él y tendrás la casa dispuesta de forma adecuada para celebrar la fiesta del 31 de octubre en apenas unos minutos. ¡No lo dejes escapar porque está arrasando!.

La decoración para Halloween de Leroy Merlin

Leroy Merlin cuenta con infinidad de productos que te van a servir para decorar la casa ahora que se acerca Halloween, pero si deseas uno que te permita decorar gran parte de tu salón y con ello darte por satisfecho, nada como hacerte con su mural, el más bonito y original de todos y también, el más vendido en estos momentos.

Se trata de de un mural que es adhesivo y que, tal y como puedes ver en la imagen cuenta con un dibujo de unas terroríficas calabazas acompañadas de una guirnalda de la que cuelgan fantasmas, calaveras, escobas y tumbas.

Las medidas de este mural son 46 cm de ancho por 150 cm de largo de modo que puede ocuparte gran parte de la pared que elijas del salón, del comedor (por si celebras una cena especial de Halloween) o también, porqué no, del dormitorio. De igual forma que otros adhesivos, este mural que es además gofrado (de modo que notarás que tiene un ligero relieve) se coloca de forma fácil y también lo puedes quitar sin problema.

Para colgarlo, es mejor que primero uses un nivel para marcar los puntos en la pared y de este modo que no te quede torcido. Pega por una esquina, luego por la otra y luego, con la ayuda de alguien vas despegando y pegando a la pared pasando la mano para que no queden burbujas.

En cuestión de minutos, tendrás tu mural dispuesto en la pared y una vez haya finalizado Halloween lo puedes quitar. Si no has tirado el papel de protección (que te aconsejamos que no lo hagas), puedes volver a colocarlo en el adhesivo y de este modo, guardar tu mural hasta el próximo año.

No tardes en ir a por tu decoración de Halloween porque se está vendiendo como si fueran churros. Sólo está disponible en las tiendas de Leroy Merlin y su precio es de 15,99 euros.