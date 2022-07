El juez dicta órdenes de busca y captura contra dos imputados por la ‘criptoestafa’ Kuailian

El juez de la Audiencia Nacional (AN), Joaquín Gadea, ha dictado una orden internacional de detención, para que sean extraditados a España, contra David Ruiz de León y Cristian Albeiro, dos de los investigados por la presunta estafa de criptomonedas Kuailian, que no han comparecido a declarar por dos veces ante el órgano judicial alegando que tienen fijada su residencia fuera de España, en Emiratos Árabes Unidos. El supuesto engaño habría dejado más de 65.000 afectados en el mundo y 500 millones de euros de perjuicio.

La decisión del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se produce casi dos semanas después de que algunas de las acusaciones le solicitaran órdenes de busca y captura contra ambos imputados. En dos autos, Gadea acuerda esta medida por no haber comparecido a declarar ni el 27 de mayo ni el 23 de junio. En los autos, el magistrado explica que ante la gravedad de las penas que cabría imponer a los imputados, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, está «justificada» la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional.

Riesgo de fuga

Gadea pone el punto de mira en «el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento» por Ruiz de León y Albeiro «de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española».

Esta medida, continúa el magistrado, debe decretarse mediante las órdenes internacionales de detención, dada la existencia de «sospechas razonables» de que ambos investigados se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de poder tomarles declaración y «depurar las responsabilidades penales que les pudieran corresponder por los hechos del presente procedimiento». Así lo habían pedido acusaciones tras suspender el juez por segunda vez, y también por incomparecencia, las declaraciones del pasado 23 de junio. En esta segunda ocasión, el juez rechazó que pudieran declarar por videoconferencia desde el país árabe.

«Existe un evidente ánimo de sustraerse a la acción de la justicia, no pudiendo asegurar la presencia de los investigados en el proceso de otra manera que no sea por medio de la prisión provisional», señalaban en un escrito. Para no comparecer, ambos acusados alegaron haber sufrido amenazas después de aparecer sus nombres en los medios de comunicación, lo que les ha provocado una situación de «estrés mental muy severo», y señalaron que no podían salir de Emiratos porque les supondría dejar inoperativa su empresa, allí instalada.