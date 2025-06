Adiós a los olores: el jabón de manos que recomiendan los expertos de Mercadona

¿Cuántas veces has cocinado pescado y te has arrepentido debido al fuerte olor que deja? No sólo en el ambiente de la cocina, el olor queda también en las manos si hemos manipulado o lavado el pescado. Algo que puede ser todo un desafío cuando queremos eliminarlo. Y no sólo el pescado. Otros ingredientes como el ajo o la cebolla pueden dejar un rastro difícil de eliminar incluso con varios lavados. Para quienes buscan una solución eficaz, Mercadona ha lanzado su jabón de manos neutraliza olores Deliplus, un producto diseñado para acabar con los olores más intensos mientras cuida la piel. Su fórmula especial con tecnología Odor Stop promete resultados inmediatos, convirtiéndolo en un imprescindible en cualquier cocina y es además la más recomendada por los expertos de Mercadona.

La limpieza de las manos no sólo debe ser efectiva, sino también respetuosa con la piel. Este jabón que recomiendan los expertos de Mercadona, ha sido dermatológicamente probado y cuenta con un pH neutro, lo que lo hace apto para un uso frecuente sin causar sequedad. Además, su fragancia cítrica y refrescante aporta una sensación de frescura duradera, eliminando por completo cualquier rastro de olor indeseado. Con un formato de 500 ml y un precio de tan solo 1,80 euros, se presenta como una opción asequible y altamente funcional para el hogar. De este modo, Mercadona ha dado un paso más allá con este producto, incorporando un cambio en el color de su fórmula para reforzar su concepto fresco y cítrico. Este detalle innovador no sólo mejora la estética del producto, sino que también refuerza la sensación de limpieza y pureza que deja en las manos tras cada uso. Su fragancia, con notas cítricas envueltas en un corazón acuoso, garantiza una experiencia sensorial única.

El jabón de manos que recomiendan los expertos de Mercadona

El jabón de manos neutraliza olores Deliplus debe su eficacia a la innovadora tecnología Odor Stop, que no sólo enmascara los olores, sino que los neutraliza desde la raíz. Esto lo convierte en una solución ideal después de manipular ingredientes de olor fuerte como ajo, cebolla, pescado o marisco. A diferencia de los jabones convencionales, que pueden necesitar varios lavados para eliminar ciertos aromas, este producto actúa de inmediato, dejando las manos completamente frescas en cuestión de segundos.

Los expertos de Mercadona explican además que su fragancia equilibrada y duradera es otro de sus puntos fuertes. En lugar de dejar un olor artificial o empalagoso, su composición cítrica con notas de un «corazón acuoso y refrescante», crea un efecto que potencia la sensación de limpieza. Además, gracias a su pH neutro, es apto para pieles normales y puede utilizarse tantas veces como sea necesario sin temor a resecar las manos.

Más allá de las manos: otros usos sorprendentes

Aunque este jabón está pensado para las manos, su poder neutralizante lo convierte en una herramienta versátil para la limpieza del hogar. Gracias a su fórmula avanzada, puede utilizarse en diversas situaciones en las que los olores fuertes se adhieren a superficies o recipientes:

Eliminar olores en tuppers: a veces, los tuppers de plástico pueden retener olores intensos, especialmente tras almacenar salsas, guisos o alimentos con especias. Aplicando unas gotas de este jabón y frotando bien antes de aclarar, se consigue una limpieza profunda y sin rastros de aroma.

a veces, los tuppers de plástico pueden retener olores intensos, especialmente tras almacenar salsas, guisos o alimentos con especias. Aplicando unas gotas de este jabón y frotando bien antes de aclarar, se consigue una limpieza profunda y sin rastros de aroma. Neutralizar olores en el microondas: calentar ciertos alimentos en el microondas puede dejar olores persistentes en su interior. Para eliminarlos, basta con mezclar un poco de este jabón con agua en un recipiente, calentarlo durante unos segundos y luego limpiar el interior con un paño.

calentar ciertos alimentos en el microondas puede dejar olores persistentes en su interior. Para eliminarlos, basta con mezclar un poco de este jabón con agua en un recipiente, calentarlo durante unos segundos y luego limpiar el interior con un paño. Lavar utensilios de cocina: cucharas de madera, espátulas y otros utensilios pueden absorber los olores de los alimentos con los que entran en contacto. Lavar estos elementos con el jabón de Mercadona ayuda a mantenerlos frescos y libres de olores no deseados.

Un imprescindible en la cocina y el hogar

El jabón de manos neutraliza olores Deliplus de Mercadona no es sólo un jabón más en el mercado. Su tecnología especializada, su pH neutro y su fórmula innovadora lo convierten en una opción eficaz para quienes buscan eliminar olores de manera rápida y eficiente. Con su práctico envase de 500 ml y un precio asequible, es una compra inteligente tanto para el cuidado de las manos como para la limpieza de ciertos elementos del hogar. Y además a un precio de sólo 1,80 euros.

Entonces y en definitiva, ahora ya lo sabes. Si estás buscando un aliado de higiene para mantener la frescura en tu cocina y hogar, este jabón de manos que neutraliza los olores, es sin duda una de las mejores opciones disponibles en Mercadona. Con su fragancia cítrica y su acción efectiva contra los olores más persistentes, se ha convertido en un favorito entre quienes buscan practicidad y eficacia en un solo producto. Además ha sido dermatológicamente y tiene PH neutro, por lo que es apto para todo tipo de pieles.