José Luis es un empresario español que se dedica a la hostelería, que ha hecho una reflexión sobre los motivos de la falta de personal en el sector y cuyas palabras pronunciadas durante una intervención en televisión se han hecho virales. Este dueño de un local en nuestro país ha puesto el foco en las ayudas del Gobierno de Sánchez como principal motivo para que muchos trabajadores opten por seguir cobrando el paro u otros tipos de subsidios. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este empresario y la falta de personal.

En la España de Sánchez, que puede acabar el próximo 29 de noviembre, hay muchos problemas y uno de ellos tiene que ver con la precarización del trabajo con sueldos a la baja. A pesar de que el aparato socialista saca siempre que puede pecho de los 22 millones de trabajadores que hay en España, lo cierto es que muchos de ellos tienen que hacer ejercicios de ingeniería financiera para llegar a final de mes. ¿El motivo? El precio de la vida ha subido en mayor proporción que los sueldos en los últimos años y esto ahoga a muchas familias.

Y ni decir tiene de los jóvenes que tienen que comenzar en trabajos por sueldos que superan por poco los 1.000 euros. Esto hace inviable independizarse e iniciar una nueva vida familiar ante el exacerbado precio de la vivienda o la situación del alquiler, que en las grandes ciudades requiere de más de media nómina para poder vivir de inquilino en un piso que no es de tu propiedad. Así que esta es la situación que viven miles de personas en la España de Sánchez.

Un empresario español sobre la falta de personal

A esto hay que sumar el gran número de ayudas y subsidios del Gobierno para las personas que están en situación de desempleo. Una vez agotada la prestación contributiva por desempleo, el famoso paro, en España se pueden seguir recibiendo ayudas mientras se esté en una presunta situación de vulnerabilidad. Y estas cantidades incluso pueden llegar a rozar lo que reciben muchos trabajadores, como pueden ser los camareros, cuyo salario medio está en torno a los 1.300 euros al mes.

«No incentiva a trabajar porque cobras prácticamente lo mismo que en el paro». Estas palabras fueron pronunciadas por José Luis, un empresario hostelero, que habló sobre la falta de trabajadores que hay actualmente en la hostelería porque «no les compensa a lo mejor ponerse a trabajar cuando cobran prácticamente lo mismo».

«Es muy duro cuando un trabajador viene y te dice que ‘faltan cuatro meses para cobrar el paro, es lo que quiero, estar trabajando’», comentó este empresario durante una intervención en el programa La Sexta Xplica, en el que se montó un gran debate entre trabajadores y los dueños de los negocios. En este debate también estuvo Diego, otro empresario hostelero, que afirmó que: «En muchos casos, las personas están en paro y no quieren salir o no les interesa, o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves».

Algunos jóvenes trabajadores también mostraron su opinión y respondieron a estos empresarios dejando claro que: «Pintamos que es todo muy bonito, pero ya no es solo por la dureza, es por la crudeza». Incluso también llegaron a afirmar que muchos dueños de locales de hostelería «se saltan los derechos», con muchos trabajadores que pueden recibir salarios a la baja por un gran número de horas de trabajo.