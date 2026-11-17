Fernando Romay ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de España y hace poco se ha hecho viral tras pronunciarse sobre su pensión de jubilación. El ex jugador del Real Madrid y ganador de una medalla de plata con España en los Juegos de Los Ángeles 1984 denunció que no recibe la totalidad de la pensión de jubilación porque le faltan cuatro años y, a partir del 25 de diciembre, la Seguridad Social entregará estos años cotizados a los deportistas de élite que cotizaron antes de la adhesión de su disciplina al régimen general.

Fernando Romay es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español y ha tenido problemas para llegar a la jubilación. ¿El problema? Los jugadores profesionales de baloncesto pasaron a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social el 1 de agosto de 1993 y hasta esa fecha hay un vacío de cotización para muchos deportistas de élite que será compensado a partir del 25 de diciembre gracias al Real Decreto 739/2026, que entregará años de cotización a los deportistas profesionales que desarrollaron una actividad laboral antes de que su disciplina se integrara al Régimen General de la Seguridad Social.

«Me puedo jubilar, pero no puedo cobrar en mi caso el 100 % de lo que me correspondería porque me faltan 4 años», confesó en una entrevista reciente un Fernando Romay que dejó claro que durante su trayectoria «si cotizaba por mí, me declaraban profesional y no podía ir ni a los Juegos Olímpicos, ni a los europeos, ni con la Selección».

«Y por eso en el 93 todos entramos a formar parte de la Seguridad Social», afirmó en su día en una entrevista publicada en Salvados de La Sexta en la que también relató que incluso en el nacimiento de uno de sus hijos tuvo que pagar porque no tenía Seguridad Social. «300.000 pelas de entonces que tuve que pagar, por la incubadora, por todo el tratamiento que le hicieron, porque yo no tenía Seguridad Social», confesó.

Fermando Romay y su pensión jubilación

Fernando Romay también contó el caso de algunos deportistas de élite que ahora están cobrando la pensión mínima porque en su día no cotizaron por la Seguridad Social, ya que su disciplina no entraba dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

«Es que hay gente que está cobrando la mínima. A mí me vienen compañeros míos, muchos años en Primera División, que me dicen: ‘Fernando, es que mis amigos de mi edad, que ya están jubilados, ayudan a sus hijos y en mi caso son mis hijos los que me tienen que ayudar a mí, porque estoy cobrando la de 600 o 700 pavos», contó en el programa de La Sexta.

Después de años de litigios, el Gobierno podrá fin a esta solución a partir del 25 de diciembre, cuando comenzará a devolver estos años cotizados a los deportistas de élite que desarrollaron una actividad laboral antes de que su disciplina se integrara al Régimen General de la Seguridad Social.

Esto está establecido en el Real Decreto 739/2026, que fue publicado el pasado 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor después de Navidad, este 25 de diciembre, y que permitirá a estos profesionales sumar años para la jubilación o incrementar la cantidad de la pensión. En el caso de los jugadores de baloncesto profesional, cubrirá los periodos cotizados antes del 1 de agosto de 1993.