Alfonso Muñoz, trabajador de la Seguridad Social: «Por retrasar 6 años la jubilación, a Wyoming podría corresponderle una indemnización de unos 81.700 euros»

El Gran Wyoming ha anunciado que se jubila a los 71 años después de dos décadas al frente del programa de LaSexta, El Intermedio. Su despedida de la televisión ha abierto también otra cuestión que tiene que ver con cuánto puede cobrar una persona que retrasa varios años su jubilación después de haber alcanzado la edad ordinaria. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha hecho una simulación con el caso del presentador y calcula que, si se cumplen determinados supuestos, podría corresponderle un pago único de unos 81.700 euros brutos.

No se trata de una cifra reconocida oficialmente a Wyoming ni de una resolución del INSS. Muñoz parte de la hipótesis de que el presentador acumula unos 45 años cotizados y que, por sus bases de cotización, tendría derecho a la pensión máxima. A partir de ahí, calcula qué ocurriría si hubiera podido jubilarse a los 65 años y hubiera decidido continuar trabajando hasta los 71. La Seguridad Social permite premiar esa demora mediante tres fórmulas, y una de ellas consiste en recibir una cantidad a tanto alzado.

«Por retrasar 6 años la jubilación, a Wyoming podría corresponderle una indemnización de unos 81.700 euros»

Wyoming ha confirmado que dejará El Intermedio en enero. La noticia llevó a Alfonso Muñoz a utilizar su caso como ejemplo para explicar cómo funcionan los incentivos de la jubilación demorada. El funcionario plantea que el presentador podría haber acumulado unos 45 años cotizados. Con una carrera laboral de esa duración, habría podido acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Si finalmente la solicita a los 71, la demora sería de seis años.

Para hacer la simulación, Muñoz añade otro supuesto: que sus bases de cotización le permitan alcanzar la pensión máxima. En 2026, esa cuantía se sitúa en torno a los 3.359 euros brutos mensuales en 14 pagas, unos 47.000 euros al año. Con esos datos, y eligiendo la opción de pago único, el funcionario calcula que el incentivo podría rondar los 81.700 euros brutos. No sería una cantidad mensual ni una pensión adicional, sino un ingreso que se cobraría una sola vez al acceder a la jubilación. Esa cifra estaría sujeta a tributación.

Cómo funciona la jubilación demorada de la Seguridad Social

La jubilación demorada permite seguir trabajando después de alcanzar la edad ordinaria y solicitar la pensión más adelante. A cambio, la Seguridad Social reconoce un incentivo económico por ese tiempo adicional de actividad. Existen tres formas de cobrarlo. La primera consiste en añadir un porcentaje a la pensión. La Seguridad Social establece un 4% adicional por cada año completo cotizado después de la edad ordinaria, con mejoras adicionales por periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

La segunda opción es recibir una cantidad a tanto alzado. El importe depende de los años demorados, de la pensión que correspondería al trabajador y de su carrera de cotización. Es la fórmula que utiliza Alfonso Muñoz para llegar a la estimación de 81.700 euros en el caso de Wyoming. La tercera posibilidad es la fórmula mixta, que combina una parte del incremento mensual con una cantidad única. La elección se realiza cuando se solicita la jubilación y no puede cambiarse después.

Por eso dos personas que retrasen la jubilación durante el mismo número de años pueden recibir incentivos diferentes. Las bases de cotización, la pensión resultante y los años trabajados influyen en el cálculo final. Por otro lado, la alternativa elegida puede cambiar de forma el modo en que se percibe ese incentivo económico por haber retrasado la jubilación más allá de la edad ordinaria..

La pensión máxima y los supuestos utilizados en el cálculo

La simulación parte de datos que no son públicos. No se conoce el expediente de cotización de Wyoming, sus bases exactas ni la pensión que finalmente le reconocerá la Seguridad Social. Muñoz lo deja claro al plantear el ejemplo: «Vamos a suponer que por sus bases de cotización a Wyoming le queda la pensión máxima». Por tanto, los 81.700 euros sirven para explicar cuánto podría generar una demora de seis años en determinadas circunstancias, pero no permiten afirmar que esa vaya a ser la cantidad que cobrará el presentador.

La cifra tampoco se debe confundir con una indemnización laboral. Se trata de un incentivo de jubilación demorada previsto por la Seguridad Social para quienes continúan trabajando después de la edad ordinaria y cumplen los requisitos establecidos. Wyoming anunció su retirada con su habitual ironía, asegurando que había tardado 71 años en conseguir su aspiración de «tumbarse a la bartola» aunque su programa seguirá en emisión el próximo año. Su decisión permite poner números a una modalidad de jubilación que gana peso para quienes optan por continuar trabajando unos años más.

Si finalmente el presentador cumple las condiciones utilizadas en la simulación y elige el pago único, la cantidad podría acercarse a esos 81.700 euros brutos. La cifra definitiva, en cualquier caso, solo podrá determinarla la Seguridad Social cuando tramite su jubilación.